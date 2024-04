Barcelona SC: Un entrenador con experiencia y juego ofensivo

Los constantes cambios en las alineaciones fueron el detonante para que el uruguayo Diego López deje su puesto como entrenador de Barcelona. Una muestra se dio cuando puso a Gabriel Cortez de titular ante Libertad y el Loco anotó un doblete en Loja, que parecía le abría la puerta a ser parte del once abridor en el siguiente encuentro. Pero cuando se conoció la formación para enfrentar a El Nacional, el ofensivo, que venía recuperando su nivel, quedó nuevamente en el banquillo.

A esto se sumó que faltando ocho días para un partido clave por Copa Libertadores, apostó por dar descanso a varios jugadores considerados titulares, entre ellos al arquero Javier Burrai, que en entre 2020 y 2022 había sido inamovible, jugando los 30 partidos del torneo. A la dirigencia no le gustó esta inestabilidad y prefirió cortar el ciclo de López.

Lo que el entrenador venía haciendo en nueve partidos, siete en LigaPro y dos en Libertadores, fue calificado como “jugar con las alineaciones”, lo que dictó su suerte, que no cambió ni con la victoria sobre El Nacional en el estadio Monumental.

Lo que catalogaron como inseguridad de López hizo que le diera minutos a la mayoría del plantel en su búsqueda del once ideal, pero nunca lo encontró. Esto se completó con sus declaraciones señalando que “el clásico no importa”, porque estaba enfocado en el juego copero ante Sao Paulo, del jueves, al que finalmente no llegará.

Una vez que se determinó la salida del estratega uruguayo, la misión de los dirigentes es encontrar a su sustituto ideal. EXPRESO conversó con los exjugadores Iván Hurtado, José Cevallos y Jefferson Montero para conocer su análisis sobre qué cualidades debería tener el nuevo inquilino del banquillo del cuadro torero.

Barcelona celebra la victoria ante El Nacional, el último partido de Diego López. Cristhian vinueza

Para Bam Bam Hurtado, “Barcelona debe tener un entrenador urgente, porque a la vuelta de la esquina tiene la Copa” y recomienda que un equipo grande como el Ídolo “debe tener un DT con buen contacto con los jugadores y, sobre todo, conocer dónde se juega, la mayoría de los partidos son en la altura”.

Mientras que para Cevallos, exarquero y dirigente, “hay un detalle, el nuevo entrenador no es que viene a hacer pretemporada, viene a dirigir ya, se baja del avión y ya tiene Copa Libertadores. Debe tener experiencia y, sobre todo, saber jugar en la altura y un estilo de juego que proponer, de ir con todo al arco contrario, ser protagonista”.

LOS PRIMEROS NOMBRES

En esta búsqueda de entrenador aparecieron dos nombres, el venezolano César Farías, quien fue campeón con Aucas en 2022; y el argentino Ariel Holan, de recorrido en su país, Chile, Brasil y México.

César Farías ganó la LigaPro 2022 con Aucas. ARCHIVO / EXPRESO

Farías, quien ya cumplió con la suspensión de nueve meses que recibió por la agresión a Juan Ruiz y Braian Oyola cuando estaban en Delfín, y que provocó su salida del Papá, está actualmente en el América de Cali.

Turbina Montero fue dirigido por el técnico venezolano en Aucas y destacó que “el míster trabaja igual como se hace en Europa, se hace lo que él dice. Además, conoce bien el medio, si viene a Barcelona, seguro que le va bien, sabe cómo es jugar a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar”.

El candidato más factible es el argentino Holan, quien actualmente no tiene equipo. En su palmarés está el ser campeón de la Copa Sudamericana, en 2017, y de la Suruga Bank, en 2018, con Independiente de Avellaneda, donde también tuvo al tricolor Fernando Gaibor, quien forma parte del plantel torero. También estuvo al frente de Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil y León de México.

