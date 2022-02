A puertas del debut de Barcelona en la primera fase de la Copa Libertadores, frente al Montevideo City de Uruguay, el Ídolo presenta algunas dudas para armar su equipo titular.

Así lo aseguran el exjugador amarillo Claudio Alcívar y el exestratega del cuadro torero Salvador Capitano. Ambos coinciden en que la principal inquietud está en la zona de defensas.

“Pese a que en el equipo se mantiene casi la misma base del año anterior, veo muy dubitativo a Bustos con lo que pueda ofrecer en este arranque de Copa, pues se fue Williams Riveros (central) y ninguno de los que han llegado (Luca Sosa y Carlos Rodríguez) es de gran cartel”, opinó Alcívar.

El exlateral canario comentó que, para él, Darío Aimar debería ser el central principal y Sosa su acompañante.

Creo que Bustos no va a cambiar mucho en relación al 2021. Me parece que Aimar, Sosa y Souza serán las novedades en el once titular

Claudio Alcívar, exjugador de Barcelona