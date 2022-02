Sergio Quintero, volante que tiene contrato con el Ídolo, no será tomado en cuenta esta temporada en el club.

Sergio Quintero reconoce que su lengua lo castigó. Está consciente de que haber hablado en contra de Olmedo, club en el que militó hasta la temporada pasada, le está pasando factura.

En una transmisión en vivo que realizó en octubre pasado, el volante de 22 años expresó que no le importaba si el Ciclón se iba a la B. “No soy jugador de Olmedo. Que se vaya de la Serie A. ¡Qué ch... me importa! Yo vine a coger ritmo aquí. ¿Qué pasa?”, le dijo Quintero a un hincha del cuadro riobambeño.

Dichas palabras no solo provocaron su separación inmediata de Olmedo, sino que además Barcelona, club con el que tiene contrato por tres años más, decidió no tenerlo presente para esta temporada.

“Sé que fallé, cometí un gran error del cual me arrepiento. Estoy aprendiendo de todo esto”, manifiesta el jugador de 22 años.

La Máquina, como conocen al esmeraldeño, indica que hasta ahora no tiene ninguna oferta de algún equipo, pero se está moviendo por su cuenta, “para estar listo” en el momento que sea requerido.

“Físicamente estoy bien. He venido trabajando por mi cuenta con otro compañero que también está sin equipo. Estoy a la espera de que salga pronto algún club, pues necesito reivindicarme”, agrega el mediocampista.

En cuanto a las personas que han estado junto a él tras lo que empezó a vivir desde finales del año anterior, Quintero revela que el estratega argentino Jorge Célico ha sido “uno de los pocos” que le han brindado apoyo.

“El ‘profe’ Célico es como un padre para mí, me llama y da consejos. Estoy agradecido con él, porque ha estado en los momentos duros”.

Quintero recuerda que para llegar a jugar a nivel profesional tuvo que pasar por situaciones “muy complicadas”.

“Antes de los 16 años viajé muchas veces a Quito y a otras ciudades para probarme en varios clubes. Me tocaba ir vendiendo cocadas, jugos o agua para pagarme el pasaje de ida y de vuelta. Muchas veces no comía nada, pero al final el Imbabura me abrió las puertas”.

Pese a que vivió situaciones complicadas, Quintero asegura que su mejor etapa se dio con la sub-20 de Ecuador, en 2019. “Siempre recuerdo el gol que le marqué a Uruguay, en los octavos de final del Mundial de Polonia (3-1 ganó la Mini-Tri). Ese día quedó para siempre en mi mente. Espero algún día volver a vestir la camiseta de la selección”.