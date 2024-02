Barcelona: Djorkaeff Reasco llegó a Guayaquil para ser parte del Ídolo

¡YA NO CORRIÓ! 🤣



Djorkaeff Reasco, nuevo jugador de #BSC 🟡⚫️ arribó a Guayaquil para unirse al equipo.



🗣️ “Vengo un año a préstamo”



🗣️ “Hoy no estaba para correr porque me toca correr en los chequeos médicos 😂” pic.twitter.com/xAyQLg3zBv