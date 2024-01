Barcelona se ha convertido en un 'puente' hacia la política para los dirigentes

Para Aldo Vanoni, dirigente deportivo y expresidente de la Asociación de Fútbol del Guayas, Barcelona es utilizado como trampolín político por los directorios que llegan a comandar el equipo. Y esas tendencias afectan en lo deportivo al Ídolo del Astillero.

“En muchas épocas se ha utilizado a Barcelona como un trampolín político. Quien es presidente de Barcelona es una persona pública reconocida en todo el país y eso hace que adquiera notoriedad y fama, no todos lo han hecho, pero algunos sí llegan con esa intención”, explicó a EXPRESO.

Y ante esta situación, el equipo de Guayaquil es el afectado en lo deportivo porque los dirigentes se olvidan del objetivo principal, que es ganar títulos a nivel internacional.

“El club está siendo afectado. Esta situación desestabiliza y crea un ambiente de incertidumbre entre los jugadores, el cuerpo técnico, sus socios y seguidores, incluso en las empresas que están interesadas en invertir”, dijo Vanoni.

Y agregó: “En el caso actual, esto va teniendo un tinte político porque hay un trámite entre el Ministerio del Deporte y Barcelona que ha llegado hasta la justicia. El caso de El Nacional y Emelec no tuvo la magnitud que le han dado al caso de Barcelona”.

Desde las 09:00 del viernes 12 de enero de 2024 se celebrará la audiencia para resolver la acción de protección del socio de Barcelona, Carlos Nahón, en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes, del Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil.

El juez de turno decidirá si procede el recurso judicial de Nahón, quien pidió que el directorio de Antonio Álvarez sea aceptado por el Ministerio del Deporte y la cartera del Estado se abstenga de comentar sobre las ocho observaciones que pidió que respondan hasta el pasado 4 de enero para validar su proceso de inscripción.

El abogado Lenín Duque lamenta que los dirigentes utilicen a Barcelona para ganar notoriedad en el ámbito proselitista.

“El club es apolítico y no se puede utilizar como un trampolín para llegar a la cargos públicos. Los socios ya estamos cansados de esta situación, que utilizan al club para sus intenciones personales, varios ya lo hicieron en el pasado y en la directiva de ahora hay miembros que están en la política, algo que no permite el estatuto”, manifestó Duque.

El artículo 6 de los estatutos sociales de los amarillos no permite que la institución tenga compromisos y se vincule con todo tipo de incursión en actividades políticas, pero en la actual directiva hay miembros involucrados en este ámbito.

“Barcelona no ha logrado sus objetivos deportivos por esta razón. Los hinchas de Barcelona quieren celebrar una Copa Libertadores, tener un buen técnico, un equipo que sude la camiseta, pero lamentablemente al politizar el equipo nos estamos yendo en contra de la ideología del club, que es alejar a la política”, acotó el jurista.

TOMARÁ ACCIONES LEGALES

Julio Escobar, exmiembro del Ministerio del Deporte, fue acusado de presionar a los abogados de Barcelona para poder inscribir a la directiva de Antonio Álvarez, el pasado 4 de enero, por el vicepresidente deportivo del grupo de Álvarez, Raúl Chávez, quien, además, es concejal de Guayaquil y parte del partido Revolución Ciudadana.

Sin embargo, en entrevista con Ecuavisa, Escobar rechazó las acusaciones y dijo que tomará acciones en contra de Chávez, quien también manifestó que tenía las grabaciones de la charla.

“Yo no he hablado con nadie de Barcelona. La conversación fue con Andrés Báez (director regional de LigaPro), con quien mantengo una relación de amistad. Hablamos de fútbol y de cómo estaba la situación de Barcelona. Voy a tomar acciones judiciales, porque sí hubo una incriminación sobre actos que no he realizado”, desveló Escobar.

