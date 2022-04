La derrota contra Lanús, por la segunda fecha del grupo A de la Copa Sudamericana, la noche del pasado jueves 14 de abril de 2022, deja dos conclusiones principales al entrenador torero, Jorge Célico.

La primera es que el equipo no jugó bien. El técnico argentino admitió que el rendimiento de los canarios estuvo lejos del esperado. Encontró varias razones para ello, pero las corregirá puertas adentro. Y también están las públicas, como los cambios obligados de Adonis Preciado y Damián Díaz por lesión.

La segunda conclusión, y que se ha llevado el centro de la discusión, es la actuación del árbitro central, el brasileño Bruno Arleu de Araújo.

Hay dos jugadas puntuales, en las que influyó directamente en el resultado. La primera es la falta sobre Adonis Preciado. Según Célico, esa jugada pudo castigarse tranquilamente con tarjeta roja.

“Diría que más allá de la derrota, hubo acciones en las que el rival hizo muchas faltas y algunas merecieron expulsión, como la que se dio sobre Adonis Preciado”, indicó.

La otra jugada, y que terminó por inclinar la balanza hacia los argentinos, se dio en el primer gol, anotado a los 31 minutos por Yonathan Cabral. En la acción previa hubo una carga ilegal sobre el golero Javier Burrai, además, el atacante le quitó el balón con la mano.

Estos dos momentos pusieron sobre la mesa la necesidad de contar con el sistema de videoarbitraje en la fase de grupos de los torneos Conmebol.

Sin embargo, desde la entidad rectora del fútbol sudamericano fueron muy claros: no existe la posibilidad reglamentaria de que un equipo solicite el VAR para los partidos de la fase de grupos.

Ariel Ramírez, portavoz del organismo, aclaró que no existe el apoyo de la tecnología en esta fase por asuntos logísticos. Las distancias son demasiado grandes en algunas sedes de los partidos.

“No pasa por los costos. Además, no es posible que un partido sí tenga y otro no. No existe un anexo que diga que puede pedirlo para la fase de grupos. El VAR estará desde los octavos de final. El reglamento es muy claro en ese sentido”, explicó a EXPRESO.

Por esa razón, a Barcelona no le queda otro camino que virar la página de esa derrota y enfocarse en el duelo de mañana contra Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Lo dijo Célico y comulgaron Javier Burrai y Carlos Rodríguez. Para ellos, solo interesa recuperar el buen camino.

La tarea tendrá un grado mayor de dificultad. El cuadro canario no contará este fin de semana con los lesionados: Damián Díaz, Adonis Preciado, Leonai Souza, Emmanuel Martínez y Byron Castillo. Además, llegará a este duelo con dos días de descanso, tras un viaje desde Argentina. Liga de Quito, en cambio, jugó el martes por el torneo internacional.