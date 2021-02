Barcelona: Los apodos que le gustan a Gonzalo Mastriani

Gonzalo Mastriani llegó a Ecuador con el apodo de 'Chueco'. Desde muy pequeño un amigo le puso esa 'chapa' o sobrenombre y así es como lo identifican en su natal Uruguay. Sin embargo tras hacer un buen trabajo en Barcelona, el 'nueve' subió de popularidad y ahora por el abundante pelaje en sus mejillas le dicen 'Barba negra', 'barbita' o 'árabe'. Tiene de dónde escoger.

"No me molesta para nada que me pongan apodos, lo mío es hacer goles para el equipo", señaló el delantero del Ídolo del Astillero que llegó a Ecuador el 2019 para defender al Guayaquil City.

¿CUÁL LE GUSTA MÁS?

Mastriani, de nacionalidad italo-uruguaya, confesó que el apodo que mas le simpatiza es 'barba negra', pese a que la mayoría de amigos lo identifican como el 'chueco Mastriani' o 'chueco Gonzalo'.

"Un amigo se contactó con google y allí me registraron como 'chueco'", añadió el futbolista.

A su llegada a Guayaquil City el 2019, Gonzalo Mastriani, de 27 años, anotó 14 veces en LigaPro y 2 en Copa Ecuador, mientras que el 2020 hizo 11 goles con los 'ciudadanos' y eso le sirvió para ser tomado en cuenta por el DT Fabián Bustos, para que sea parte del Barcelona 2021 que busca la corona 17.