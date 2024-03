Barcelona: Álvarez aclara que ahora es socio y que ‘no necesita ser presidente’

Antonio Álvarez aún no ha sido inscrito como presidente de Barcelona

Antonio Álvarez aclara su rol en Barcelona, dejando en claro que ahora es socio y no presidente del club, a pesar de haber sido posesionado como tal tras ser la única lista inscrita para las elecciones. Sin embargo, el Ministerio del Deporte decidió no inscribir su directiva debido a diversos inconvenientes que requerían solución.

A pesar de algunos desencuentros con el Ministro del Deporte y una orden judicial para su inscripción, el Estado decidió no reconocer a Álvarez como presidente. En su lugar, la Federación Ecuatoriana de Fútbol designó un representante legal temporal para actuar como interventor del club, aunque Álvarez sigue teniendo presencia en actividades del equipo.

El ofensivo Joao Rojas ya tuvo minutos en Barcelona. CARLOS KLINGER

En palabras de Álvarez aclaró: "No necesito ser presidente para darle todo mi apoyo a mi equipo. Lo hice antes y lo sigo haciendo, y muchos socios lo hicieron siempre y lo siguen haciendo; muchos, siempre conversamos y hacemos fuerza y sacamos adelante a BSC. Todos los días", finalizó.

No necesito ser presidente para darle todo mi apoyo a mi equipo. Lo hice antes y lo sigo haciendo, y… https://t.co/9mVraTFM8w — Antonio Alvarez Henriques (@antonioalvarezh) March 26, 2024

Si bien reconoce no ser el presidente actual, Álvarez no descarta buscar dicho cargo en futuras elecciones del club. En una reciente carta solicitando los audios del VAR por partidos específicos, la firma de Álvarez ya no aparece, evidenciando su distanciamiento del título de presidente y su posición más como una figura moral dentro de Barcelona.

La solicitud fue firmada solo por el representante legal Ricardo Muñoz BARCELONA SC

Álvarez seguirá sin ser oficializado en el cargo de la institución canaria hasta que Ricardo Muñoz, como representante legal, llame a nuevas elecciones y se decida el futuro de la entidad canaria. Solo después de eso el proceso deberá ser aprobado por el Ministerio de Deporte.

📢📄 ¡ATENCIÓN! @BarcelonaSC exige a la Comisión Nacional de Árbitros que respondan a su quejas “relacionadas con las irregularidad arbitrales” ocurridas ante Independiente del Valle y Orense ⚔️



📌 Los amarillos alegan que sus protestas no son “quejas superficiales”, sino… pic.twitter.com/8W3M8sVjDJ — Radio Caravana (@Caravana750) March 27, 2024

