El FC Barcelona sin Messi, en los ojos de un ecuatoriano

El FC Barcelona dejó de ser el equipo de Lionel Messi. Su gente lo sabe, en los pasillos del Camp Nou todavía se lo extraña y EXPRESO cuenta cómo un ecuatoriano, hincha desde pequeño del cuadro culé, vivió el primer partido de esta temporada en Champions League sin el 10, quien fue estelar en los últimos 15 años en este torneo.

Emelec recupera a Alejandro Cabeza para el duelo contra Liga de Quito Leer más

Luis Alberto Mejía Arteaga viajó a España por el matrimonio de un amigo y aprovechó su estadía para cumplir uno de sus sueños: conocer el Camp Nou y ver a Messi. Lo primero lo pudo conseguir, lo segundo aún está pendiente. Y aunque no alcanzó a la Pulga, observó cómo el hincha, al contrario de tener algún tipo de resentimiento hacia el argentino, lo admira y recuerda con mucha afinidad.

“Ya no hay carteles con su cara, pero en todos lados se habla aún de Messi y se habla de buena forma. No escuché a nadie dentro o fuera del estadio decirle traidor o cosas por el estilo, quizás sí hay un puñado que no está muy feliz con que se haya ido, pero sí se sigue hablando de él bastante y se lo extraña mucho”, explicó.

“Era un sueño desde chico. Hubiera sido un plus ir a ver a Messi, pero tenía muchas ganas de ver al Barcelona y conocer el Camp Nou, aunque es evidente que pasa por una crisis financiera, porque hasta goteras tenía el estadio”, agregó con algo de humor.

Gómez y Quiroz van por el paso a la tercera ronda del Challenger de Quito Leer más

‘Lucho’, como le gusta que le digan a este guayaquileño de 29 años, es hincha de Barcelona y extraña ver al Ídolo desde las gradas del Monumental, pero calificó de “extraña” la experiencia de volver al estadio. Sobre todo por las medidas estrictas de bioseguridad que hay dentro del Camp Nou.

Los fanáticos del FC Barcelona vivieron sin restricciones la previa del partido. Cortesía

“En Barcelona existe un aforo del 50 %. De los casi 100 mil espectadores que entran en el Camp Nou habían unos 50 mil, con distanciamiento en los asientos. Es una experiencia un poco extraña, porque no es lo mismo de cuando no había COVID-19. La gente estaba tranquila y hay restricciones como no poderte sacar la mascarilla ni para comer en tu asiento, debes comer en los pasillos; si vas en un grupo solo te quedas con ellos. Hay un asiento de distancia si vas solo. No es el mismo ambiente que veía en televisión, pero fue una experiencia agradable”.

Bayern Munich atropella al FC Barcelona en el Camp Nou Leer más

Eso dentro del estadio, y afuera, la realidad que viven dista mucho de la ecuatoriana: “Nadie usa mascarillas al aire libre, antes del partido estaba la barra cantando en un bar al lado del estadio, sin distanciamiento y nadie usaba mascarilla. Acá ya no es obligatorio”.

Sobre el 0-3 que le propinó el Bayern Munich, reconoció que “la diferencia futbolística que vi fue muy, pero muy grande, cada ataque del Bayern era motivo para aguantar la respiración”. Alucinó “con la velocidad de Alphonso Davies, el tipo es una bala” y siendo fiel a sus colores en Ecuador bromeó con que “Byron (Castillo) es mejor que Jordi (Alba) o Sergi (Roberto)”.