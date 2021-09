Gómez y Quiroz van por el paso a la tercera ronda del Challenger de Quito

Los tenistas ecuatorianos Emilio Gómez y Roberto Quiroz buscarán este miércoles 15 de septiembre meterse a la tercera ronda del Challenger de Quito cuando les toque rivalizar contra los franceses Alexis Gautier y Matthieu Perchicot, respectivamente.

Gómez, actual primera raqueta del país, quien se ubica 156 ATP, superó el lunes el debut en las canchas del Arrayanes Country Club al vencer al juvenil tricolor Gian Rodríguez por 6-1, 6-2. Ahora espera como rival a Gautier (444), quien viene desde la qualy y en la primera fase venció a Johan Nikles por 6-0 6-4.

En el caso de Quiroz (284), quien empezó venciendo a su compatriota Diego Hildago por 6-4, 7-5, la carta a vencer de este miércoles será Matthieu Perchicot (454) que derrotó en cambio a a Cayetano March por 6-4 6-0.

“La verdad que he estado muy bien, estamos aquí desde el miércoles pasado en la noche y cómo no había jugado en la altura hace mucho tiempo, me vino bien una buena adaptación con tres días. En dos días ya estaba bastante cómodo, ahí esos días ayudan a ir adaptando y ver cómo voy a jugar durante la semana. Hay que seguir intentando mejorar para las siguientes rondas”, precisó sobre su preparación el hijo de Andrés Gómez, campeón ecuatoriano del Roland Garros 1990.

Un total de 850 entradas se venden diariamente para el torneo en Quito, estas tienen un costo de $5 y se las adquiere únicamente en las instalaciones del club sede del torneo, el Arrayanes Country Club, ubicado en Puembo.