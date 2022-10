La destacada participación de Karim Benzema el año pasado dieron sus frutos. El delantero francés se consagró con el Balón de Oro de la temporada 2021-2022, galardón que entrega la revista deportiva France Football al mejor futbolista del planeta.

Benzema, el mejor jugador del año de la UEFA Leer más

Para muchos, la distinción era obvia y los números lo respaldan. Y es que a sus 34 años, el Gato fue protagonista de uno de los títulos más impresionantes de Champions League conseguido por el Real Madrid. Con 15 anotaciones, Benzema se adjudicó como goleador del torneo anotando en rondas decisivas ante el PSG, Chelsea y Manchester City, desde octavos hasta las semifinales, respectivamente.

Además de conseguir el título internacional, el delantero del Madrid también se coronó campeón de LaLiga, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa, cerrando una temporada de ensueño al marcar 44 goles en 46 partidos.

“Este es el sueño de todo niño, pero también es mucho trabajo y tiene también muchos momentos difíciles, como cuando no podía ir a la selección. Pero no me vine abajo, seguí trabajando en los entrenamientos, pensando que tenía suerte de jugar al fútbol. Estoy orgulloso de mi carrera”, señaló el galo luego de recibir el premio a manos del histórico Zinedine Zidane.

Benzema se convierte en el primer francés que conquista el Balón de Oro desde que en 1998 lo hiciera el mismo Zidane, y se convierte en el quinto, junto con Raymond Kopa, Michel Platini y Jean-Pierre Papin.

Mbappé, sobre el Balón de Oro: "¿Tres favoritos? Benzema, Mané y yo" Leer más

Otra de las protagonista en la velada fue Alexia Putellas. La mediocentro del Barcelona femenino logró por segundo año consecutivo coronarse con el Balón de Oro, y su alegría fue casi superior a la del año pasado. “Me pregunto todos los días si este sueño es real, desde que soy profesional”, confesó.

Putellas fue la segunda barcelonista en subir al estrado tras Gavi, que a sus 18 años se alzó con el Trofeo Kopa entregado al mejor futbolista joven del mundo.

Por otro lado, el portero Thibaut Courtois fue premiado con el Trofeo Yashin por sus grandes actuaciones en el arco merengue. “El año pasado fue maravilloso”, asentó, tras suceder en el palmarés al italiano Gianluiggi Donnarumma.