Ayoví: "Después de la muerte de Chucho el grupo se dividió"

Casi siete años después de su muerte, Christian Benítez continúa siendo noticia en el fútbol ecuatoriano. El último capítulo lo protagonizó Jaime Ayoví, actualmente en el Godoy Cruz de Argentina, y quien fue compañero de Chucho en la selección nacional.

En entrevista concedida a radio La Red, la Yoya Ayoví se refirió a diversos temas relacionados a su carrera y al combinado ecuatoriano, dándole un capítulo especial a lo sucedido con Benítez, quien falleció el 29 de julio de 2013 en Doha, Catar, en circunstancias que aún no han sido completamente esclarecidas.

"No se puede creer lo qué pasó con Chucho Benítez. Hasta ahora no me explicó qué pasó. Perdimos un delantero y una persona extraordinaria, un jugador que en selección unía al grupo. Después de su muerte se empezó a dividir el grupo y ya no hubo esa hermandad", dijo Ayoví, evitando entrar en mayores detalles.

Al pedirle que analice lo que ha sido su carrera, Ayoví confesó que dos importantes clubes de Europa buscaron sus servicios y hoy se arrepiente de no haber dado el salto al viejo continente.

"“Me reprocho de mi carrera deportiva el no irme a Europa. No sé por qué no se concretó. El West Ham y el Aston Villa me quisieron... hasta ahora me arrepiento de aquello aunque no dependía sólo de mí, sino de quienes tenían mis derechos deportivos”, explicó.

Finalmente hizo un llamado a la afición ecuatoriana para que apoye a la Tricolor, dedicándole un capítulo especial a Antonio Valencia, involucrado en el caso del Piso 17 y quien podría ser tomado en cuenta en las convocatorias del técnico Jordi Cruyff.

“Fui a China (al Beijing Renhe), a Arabia (al Shabab Al Ahli) y todos me hablaban de Valencia, es un jugador de reconocimiento mundial. Él en la selección debe estar hasta que quiera, es imposible cerrarle la puerta. No es para crucificarlo, sino para valorar su trayectoria y aprovechar aún de su talento. El rival sabe que es Antonio Valencia el que está al frente y eso te da jerarquía. El ecuatoriano debería sentir vergüenza por cómo lo ha tratado a un jugador que se cansó de ganar todo en Europa”, afirmó el goleador.