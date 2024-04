Augusto Aragón: las riendas del Clásico, en buenas manos

Los exjugadores Marcos Mondaini, Geovanny ‘La Cuchara’ Caicedo y José Madrid, quienes fueron dirigidos por Augusto Aragón, coinciden que la designación del réferi para el Clásico del Astillero fue acertada porque inquieta a las directivas de Barcelona y Emelec, es imparcial, y además, es de los mejores puntuados en la escarapela FIFA.

“Me parece un buen árbitro. Ambas directivas han mostrado su descontento con la designación de Aragón, eso quiere decir que es el indicado”, afirmó Mondaini, gloria de Emelec.

Por su parte, La Cuchara pondera que Aragón hará un trabajo eficaz en un clásico donde los jugadores tienen que ser los protagonistas. “Es un excelente árbitro. Todas las personas en su ámbito profesional tienen sus cuestionamientos, esperemos que dirija excelente y que los protagonistas sean los jugadores por sus acciones de goles, más que por las polémicas”.

Augusto Aragón, pese a los señalamientos de los directivos de Barcelona, es considerado como uno de los máximos exponentes del arbitraje ecuatoriano. Así lo sostuvo Néstor Pitana, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, en un conversatorio con la prensa deportiva.



Mientras que Madrid resaltó que el juez esmeraldeño, de 38 años, sea el segundo mejor puntuado en el escalafón FIFA, por debajo de Juan Andrade. “Su puesto en el ranking de la escarapela FIFA le da crédito para dirigir este tipo de encuentros y por la personalidad que ha mostrado para estos partidos donde hay que tener el control siempre, me parece acertado. A veces sí exagera, pero creo que es imparcial en sus decisiones”, concluyó.

En marzo pasado, Barcelona levantó un reclamo ante la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) solicitando que Aragón no vuelva a ser designado en futuros encuentros. El presidente de la CNA, Néstor Pitana, le mencionó a este diario que “esa sugerencia debe ir acompañada de argumentos, no solo de si me gusta o no un árbitro”, por lo que no tuvo validez argumentativa.

Aragón es el que más juegos pitó en lo que va de la LigaPro con 7 apariciones en 9 fechas. Le siguen Álex Cajas, con 6, y Oswaldo Contreras, con 5.

