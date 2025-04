Audios revelarían plan de FEF para promocionar a juvenil al extranjero

A sus 17 años, Darwin Guagua no es titular en el equipo sub-20 de Independiente Juniors, que compite en la Serie B, ni con Independiente del Valle, con el que ya debutó oficialmente en la Serie A del fútbol ecuatoriano tras su estreno en la selección nacional.

Sin embargo, con los aproximadamente 60 minutos que disputó con la Tricolor en el empate 0-0 ante Chile por las eliminatorias al Mundial 2026, el pasado 25 de marzo, estaría listo para dar el salto a la Liga Premier inglesa, uno de los torneos más importantes de Europa.

Ese tiempo en cancha, tras su sorpresiva inclusión en la convocatoria (luego de haber sido sparring durante la preparación para la fecha eliminatoria pasada), le permitió cumplir uno de los requisitos claves para obtener una visa de trabajo en el Reino Unido: haber jugado al menos el 35 % de los minutos disponibles con la selección absoluta.

¿Un debut para facilitar su traspaso a Europa?



“Un juvenil que es seleccionado por su país es más atractivo para los clubes de Europa, sobre todo en los principales mercados. Si se presentan dos jugadores con la misma edad, perfil, posición y valor de mercado, el que es internacional será el elegido”, explicó a EXPRESO Mario Barri, agente FIFA desde 2006 en España.

Guagua formaba parte de un grupo de siete juveniles convocados solo para entrenar con la Tri, con el aval del técnico argentino Sebastián Beccacece. En esa lista también estuvieron Juan Angulo, Patrick Mercado, Christian Loor, Youri Ochoa, Gipson Preciado (todos ellos de IDV Juniors) y Ederson Castillo (de Liga de Quito).

En los últimos años se han registrado casos similares: Kevin Rodríguez, Kendry Páez, Yaimar Medina y Kenny Arroyo también lograron fichajes europeos tras sumar minutos en las primeras presentaciones con la selección mayor.

Filtraciones y molestias internas en la selección



Pero el estreno de Guagua no solo sorprendió a la opinión pública, sino que habría generado malestar incluso dentro del plantel nacional. John Yeboah, quien fue descartado para el choque ante Chile por la inclusión de Guagua, publicó en su Instagram que no estaba lesionado y podía jugar.

Inmediatamente, Jeremy Sarmiento, quien no fue parte de la convocatoria, difundió una foto junto a Yeboah en señal de apoyo. También lo hizo Kenny Arroyo, quien compartió una imagen en la que aparece cogido de la mano con Yeboah, acompañada de los emojis de un reloj de arena, un puño y un corazón.

Darwin Guagua ya debutó con la selección de Ecuador Elvis Gonzalez / EFE

Audios filtrados a EXPRESO por una fuente cercana a los seleccionados revelarían la incomodidad por su inclusión no solo en la nómina, sino directamente en el once titular que jugó en Santiago.

Aquí la transcripción de dicho audio: “Creo que sí fue titular porque lo quieren afuera (jugando en el exterior) ya a Guagua. Al verlo como parte de la selección mayor, se incrementa su valor. Al parecer, lo hicieron jugar porque quieren venderlo. Él juega y todo, pero no está por encima de los que ya estaban entrenando: John Yeboah, Kenny Arroyo y Janner Corozo”.

En otro audio, se menciona la presencia de personas ajenas a la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) conversando con Beccacece antes del partido ante Chile: “Todo el mundo hablaba de eso en la concentración, ¿pero qué podía hacer uno si el ‘money’ (dinero) manda? Había una persona ajena a la FEF hablando con Beccacece”.

Temor a represalias

La fuente también aseguró que hubo comentarios entre los jugadores sobre supuestos pagos para que los juveniles debuten en la selección mayor, aunque nadie se atrevería a hablar públicamente por temor a quedar fuera de futuras convocatorias, especialmente con miras al Mundial 2026.

“Lo comentaban entre ellos, pero no de forma pública. Todo está a la vista, y la gota que derramó el vaso fue lo sucedido con el debut de Guagua ante Chile”, mencionó, sin precisar montos ni señalar a supuestos beneficiarios.

Ante estas acusaciones, EXPRESO solicitó una entrevista con el presidente de la FEF, Francisco Egas, o con el seleccionador Beccacece, para conocer qué criterios se consideraron para que el juvenil debutara por encima de otros con más experiencia. Sin embargo, la respuesta del Departamento de Comunicación fue que no se pronunciarían al respecto.

Críticas al sistema de sparrings

Marco Pazos, presidente de El Nacional, considera que el sistema actual de convocatoria de juveniles como sparrings no es equitativo.

“Estoy totalmente en desacuerdo. Si son ocho sparrings, que los ocho mejores equipos de la LigaPro tengan la posibilidad de enviar un jugador. Así todos se benefician económicamente. Si solo se ayuda a uno, es complicado”.

Asegura que Independiente del Valle (que tuvo seis juveniles convocados como invitados) no es el único club con buena cantera.

“No es que tienen a todos los mejores jugadores del país, pero tienen el mejor sistema de ventas. Eso está bien, pero no significa que tengan las mejores formativas”.

Por su parte, Esteban Paz, presidente de Leones del Norte (de la Serie B), afirmó que la selección ecuatoriana “se ha vuelto un tubo de ensayo”.

“No comprendo cómo un chico que apenas ha jugado en formativas termina debutando como titular en un partido oficial. Hay otros con experiencia y ritmo en Europa. Es algo que llama la atención”.

Pervis y la visa del Reino Unido

El debut de Guagua trae a la memoria lo que vivió el también seleccionado Pervis Estupiñán en 2016, cuando no pudo quedarse en el Watford por no haber jugado con la selección mayor, un requisito clave para conseguir visa.

“Cuando estaba en Liga de Quito me llegó la oferta. No jugué en Watford porque era joven y no tenía partidos con la selección, así que no tenía los papeles”, contó Pervis en una entrevista publicada el 20 de marzo de 2025 por el Daily Motion de Inglaterra.

Pervis Estupiñán es titular fijo en la selección de Ecuador. EFE

Por esa razón fue cedido a clubes de España: Granada, Almería, Mallorca y Osasuna. “Me ayudaron a obtener el pasaporte español. Me gusta el fútbol español, pero la Premier siempre me ha encantado”.

“El jugador internacional con su selección es más atractivo en Europa”

Mario Barri, agente FIFA desde 2006 en España, explicó que los clubes europeos han caído en “la trampa” que algunas federaciones y equipos aplican para facilitar la salida de jugadores al extranjero.

“Esto ya se ve con brasileños y africanos. Es una trampa que se ha hecho siempre. Yo creo que el inventor fue Brasil. Hace 10 o 12 años, Brasil en torneos amistosos hacía debutar a chicos con la selección, y con eso ya se iban a un equipo europeo”, afirmó.

“Se pensaba que si un jugador estaba con Brasil era top, pero muchos no rindieron. El club de origen se embolsaba su dinero y estaba contento, pero el equipo europeo era el perjudicado”.

Señaló que esta práctica puede aplicarse en cualquier selección. En el caso de Ecuador, cualquier jugador que sume minutos en la absoluta gana valor de mercado, porque en Europa consideran que la Tricolor tiene calidad.

“Un jugador que va con la selección de Ecuador será más atractivo porque la Tri tiene talento. Puede ser un gancho para llegar a clubes europeos. Hoy, si hay dos jugadores con igual edad, perfil, posición y valor de mercado, el que es internacional tiene ventaja”, recalcó.

“El TAS puede abrir otro expediente a la FEF por Guagua”

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) podría abrir un nuevo proceso sancionador contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por presuntas irregularidades en la selección de jugadores, conocidas como el “caso Guagua”.

Según el abogado deportivo Pedro Cruz, la Comisión de Ética y Transparencia de la FEF está facultada para recibir denuncias sobre la posible promoción interesada de futbolistas juveniles con fines comerciales. Si la entidad no actúa tras su investigación, cualquier ciudadano, nacional o extranjero, puede presentar la denuncia directamente ante la FIFA o el TAS.

Esto podría acarrear sanciones por reincidencia, ya que la Tri ya fue castigada en el caso Byron Castillo: en las presentes eliminatorias hacia el Mundial 2026, Ecuador comenzó con tres puntos menos debido a que Castillo, en la ruta a Catar 2022, utilizó documentación falsa, según determinó el TAS.

Cruz advierte que no existe una política clara de selección en la Ecuafútbol, lo que deja espacio a favoritismos y decisiones arbitrarias. “Se está afectando la imagen deportiva del país por intereses económicos”, concluyó.

