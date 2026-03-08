Aucas vs Deportivo Cuenca: hora y dónde ver en vivo el juego de LigaPro 2026

Por la tercera fecha de la LigaPro, Aucas busca su primer triunfo recibiendo a Deportivo Cuenca en el estadio Gonzalo Pozo

Bruno Miranda es el goleador de Aucas en lo que va de la LigaPro 2026.

El nuevo proceso que lleva adelante Aucas con el argentino Norberto Araujo como entrenador tendrá este domingo 8 de marzo, desde las 11:00, una dura prueba al recibir a Deportivo Cuenca en el estadio Gonzalo Pozo.

El Papá registra dos empates ante Mushuc Runa y Guayaquil City en el inicio de la LigaPro 2026 y busca sumar su primer triunfo, en casa, para dar fuerza a la idea de juego que va implementando el Beto Araujo.

Para el timonel del cuadro oriental será un duelo especial ya que el año anterior dirigió al Expreso Austral. “Vamos a enfrentar a un rival que llega con los ánimos arriba por derrotar a Barcelona y por la clasificación en la Copa Sudamericana. Nosotros solo pensamos en seguir mejorando, seguir evolucionando paso a paso. Creo que vamos por el camino correcto”, dijo Araujo.

También resaltó la incorporación de Ayrton Preciado, quien llega tras tener poca actividad en Argentina. “Es un jugador con recorrido, con experiencia. Se presentó la posibilidad de incorporarlo y se concretó. Es un jugador así con llegada, que elige bien, que nos va a ayudar a reforzar el juego ofensivo”, analizó.

El técnico del Papá dio a conocer la baja del volante colombiano Stiven Tapiero, quien por una lesión estará tres semanas fuera de las canchas.

Por su parte, Deportivo Cuenca llega motivado tras la victoria ante Barcelona, el pasado fin de semana, y por conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el jueves en Machala.

Los dirigidos por Jorge Célico, que en gran parte estuvieron la anterior temporada bajo las órdenes de Araujo, quieren mantener este buen momento dando el golpe en la Caldera del Sur para sumar su segundo triunfo y ascender en la tabla de la LigaPro.

Datos claves del partido

Fecha: Domingo 8 de marzo

Hora: 11:00 (de Ecuador)

Estadio: Gonzalo Pozo

Transmite: Zapping

Sigue en vivo Aucas vs. Deportivo Cuenca

