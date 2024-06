Aucas, entre sensibles bajas y la renovación de una de sus figuras

El haber perdido el impulso en la recta final de la primera etapa cuando estuvo liderando gran parte el torneo causó un remezón en Aucas. La primera medida fue terminar el ciclo del técnico mexicano Gerardo Espinoza, con el que están en negociaciones para llegar a un acuerdo y finalizar su contrato.

Tras esto llegaron las bajas en la plantilla. La primera y muy sensible es la del goleador colombiano Jeison Medina, autor de 11 tantos en 15 juegos de la LigaPro, con quien no pudieron renovar su vínculo que termina a finales de junio

“No me puedo despedir sin darle un agradecimiento especial a la hinchada. Desde el primer momento me sentí en casa, me apoyaron en todo momento y aquí fui muy feliz. Este escudo me lo llevo en el corazón y desde ahora tienen un hincha más. Siempre auquista de corazón”, reseñó el ariete cafetero en su despedida.

Su futuro no estaría muy lejos, ya que está definiendo detalles para ser refuerzo de Independiente del Valle, ganador de la primera etapa. La propuesta económica y el proyecto de los rayados fue mejor que el de los orientales y eso pesó en su decisión.

El lateral Carlos Cuero es otro de los elementos que no continuaría en el Papá. El jugador pidió al club que lo transfiera al no tener los minutos en cancha que esperaba ante el buen nivel de Jonathan Mina.

Liga de Quito es uno de los interesados en el futbolista, pero desde Aucas señalaron que cualquier negociación debe ser con ellos, ya que tiene contrato hasta el 2026. “Carlos Cuero tiene un contrato vigente con nosotros. Por ahora no hemos recibido ofertas de ningún club”, afirmó Iván Stirk, director deportivo de los orientales.

En la lista de bajas también aparecen el arquero mexicano Edson Reséndez y el defensa argentino Patricio Pizarro, que tuvieron poca participación en la oncena titular de los oro y grana durante el primer semestre.

La buena noticia para los hinchas orientales fue el anuncio de la renovación del extremo Luis Cano, una de las figuras del Papá en el primer semestre, y que según dio a conocer Stirk, es seguido de cerca por equipos mexicanos.

