Copa América: Layan Loor y un llamado sorpresivo a la Tricolor

Una de las sorpresas en la convocatoria de Ecuador para la Copa América es Layan Loor, quien tendrá la tarea de reemplazar en el lateral izquierdo al experimentado Pervis Estupiñán. El jugador, de 23 años, que es titular inamovible en Universidad Católica, cumple su sueño de llegar a la selección mayor, de la que ya formó parte del grupo de sparrings en octubre de 2023, tras ser parte del combinado sub-20 y el sub-23. Con este último disputó el preolímpico a inicios de 2024.

"Me llegó de sorpresa la convocatoria. Es un sueño que tenía desde niño que ahora se hace realidad. He trabajado para esto haciendo las cosas de la mejor manera con Universidad Católica”, afirmó Loor.

Contó que conoció que sería parte de los elegidos para la Copa América mientras se encontraba en Brasil con el Trencito para el duelo ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana. “Estaba en Brasil y me llamaron a decir que me iban a convocar. Esperé a ver la lista y al confirmar que estaba ahí me puse muy feliz”, señaló el lateral, quien se motivó con este llamado y lo demostró al marcar uno de los goles de los santos, el domingo 2 de junio, en la victoria sobre Macará.

“El gol me da confianza para ir con todo a esta experiencia en la selección”, indicó Layan, y recordó que cuando formó parte del grupo de sparrings, el seleccionador Félix Sánchez Bas les dijo que sigan trabajando hasta llegar a ser parte de la nómina oficial.

“El profe nos daba consejos, nos decía que sigamos entrenando, que pronto llegaríamos a ser parte de la convocatoria y se cumplió. Esto es una muestra que nada es imposible”, analizó.

Layan Loor, con un potente zurdazo, marcó su primer gol con el Trencito en 2024. API

Loor tiene claro que no será fácil tomar el lugar de Estupiñán en la Tri. “Quiero ganarme el puesto haciendo las cosas bien, primero en los amistosos. Pervis es un referente, es una gran responsabilidad si tengo la oportunidad de reemplazarlo”.

En Universidad Católica encontró su lugar tras recibir negativas al probarse en siete clubes y cuando ya pensaba regresar a su natal Lago Agrio para continuar con los estudios. En el Trencito se fue ganando espacio y esta temporada con Jorge Célico al mando, se consolidó en el lateral izquierdo. Ha sido titular en los 15 partidos de LigaPro y 7 de Sudamericana que han disputado los santos en el primer semestre.

“El profe Célico me dio la oportunidad en la sub-20 y ahora que llegó a Católica ha confiado en mí, no lo he defraudado”, detalló. Quiere aprovechar esta oportunidad de ser parte de la Tri en la Copa América para aprender, sumar experiencia y regresar al Trencito a luchar por ganar la segunda etapa de la LigaPro.

