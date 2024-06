Independiente del Valle y la fiesta de los finalistas

Sufriendo se disfruta más. Los jugadores de Independiente del Valle dieron rienda suelta a su felicidad en el festejo, tras ser los ganadores de la primera etapa de la LigaPro.

Los rostros de angustia que minutos antes se evidenciaban al ver que no podían derrotar el arco de Rolando Silva, la figura de Orense, cambiaron tras el cabezazo salvado de Renzo López que les dio la victoria y el boleto a la final a los negriazules.

Kendry Páez, una de las figuras de los del Valle, tomó un tambor para guiar las celebraciones en la cancha del estadio Banco Guayaquil y también en el camerino. La Joya ha tenido mayor protagonismo en esta temporada y apunta a dejar a su club con más títulos antes de ir a Chelsea, a mediados de 2025.

Romario Ibarra, uno de los refuerzos que llegó para esta temporada, no se quedó atrás y se unió al ‘concierto’ de los finalistas que se acercaron a festejar con los hinchas. A la par, el goleador López era felicitado, ya que sus tantos ante Macará y Orense, en los minutos adicionales, fueron claves para este logro negriazul.

“No me ha tocado jugar mucho, pero tenemos un gran plantel, cuando me tocó supe hacerlo de buena manera, siempre estaré a disposición del grupo que me ha apoyado”, afirmó el delantero uruguayo, quien lleva anotados cinco tantos en el campeonato nacional.

Romario Ibarra fue a celebrar con los hinchas que llegaron a alentarlos en el estadio Banco Guayaquil. FRANKLIN JÁCOME / PARA EXPRESO

El zaguero Richard Schunke, quien ha estado presente en todos los títulos de Independiente del Valle, y que es el bastión de la defensa, analizó que “estamos contentos por clasificarnos a la Copa Libertadores del siguiente año y ganar la primera etapa. Hemos trabajado duro para conseguir esto”.

Sobre la muralla que ha conformado con Mateo Carabajal y el aporte de nuevos elementos en esta zona como Luis Zárate y Joaquín Pombo, resaltó que ha sido “fundamental” para asegurar el liderato de esta fase del campeonato.

“Cuando ganamos la etapa con Renato Paiva también fuimos de las mejores defensas. Es un trabajo de equipo, porque es importante mantener una solidez defensiva, pero también convertir los goles”, aseguró.

Los números avalan este nuevo éxito de los rayados que ganaron la primera etapa de forma invicta con 10 victorias y 5 empates. Desde que LigaPro tomó la organización del torneo, los negriazules son los segundos en no caer en toda la fase, al igual que Aucas en 2022, que en esa campaña consiguió su primera estrella.

Y con ustedes los Finalistas 🫶 #LigaProEcuabet 💙🖤 pic.twitter.com/95FvWnz772 — Independiente del Valle (@IDV_EC) June 3, 2024

Además, cuentan con la mejor defensa de la competición al recibir 8 goles en 15 juegos, y uno de los mejores ataques con 23 anotaciones.

BAJO SOSPECHA

Michel Deller, uno de los dirigentes que dio forma a este exitoso Independiente del Valle, criticó que el duelo entre Mushuc Runa y Barcelona inicie con retraso el segundo tiempo por una falla en las luminarias.

“Esto no debería pasar, porque la idea de la fecha es que se juega exactamente al mismo tiempo para que nadie tenga una ventaja competitiva. Sí creo, que por transparencia, hay que saber qué pasó, porque atenta contra el fair play y la legitimidad del campeonato”, mencionó el directivo.

