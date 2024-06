Andrés Micolta: “Pensé que mi llamado a la Tricolor iba a demorar”

Andrés Micolta está viviendo los mejores seis meses de su vida. Tras salir del recinto Santa Rita, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde no tenía ni para comprarse zapatos, se coronó el fin de semana pasado campeón de la Concachampions con el Pachuca mexicano y experimenta su primera convocatoria con la selección ecuatoriana de fútbol.

Concentrado en Filadelfia, Estados Unidos, para la gira de amistosos y la Copa América con la Tri, Micolta habla con EXPRESOdel momento que vive y sus expectativas, incluso de que jugará el Mundial de Clubes 2025.

Todo comenzó en Santa Rita en Esmeraldas

Y es que en tan solo una semana, el espigado jugador ha experimentado cosas que ni siquiera soñó. Comenzó a jugar a los siete años en su recinto natal y a los diez fue llevado a Guayaquil para probarse en Emelec. Luego, cuando jugaba para el Norteamérica, extrañaba a su madre y regresó a Esmeraldas. Posteriormente, fue a probarse a Independiente del Valle, donde no fue aceptado, pero le dieron una oportunidad en Técnico Universitario. Tras un paso por Río Branco en Brasil, volvió a Cumbayá y luego a El Nacional, donde comenzó su verdadera historia.

Andrés Micolta y un abrazo con Guillermo Almada DT del Pachuca. Cortesía

Micolta, quien antes era delantero, no olvida que cuando tenía los zapatos rotos, le tocó colocarse una media por fuera. Aquel día hizo tres goles.

- ¿Qué se siente ser campeón de la Concachampions?

- Es algo indescriptible, una felicidad inmensa, pero al mismo tiempo me hace recordar de dónde vengo. Han sido apenas seis meses con Pachuca y solo puedo darle gracias a Dios. Esto sigue, el festejo ya pasó, ahora estoy enfocado de lleno en la Tricolor. No le puedo pedir más a Dios.

- ¿Cómo fue el llamado a la Tricolor?

- Me llamaron de la FEF para decirme que me iban a tomar en cuenta para la Copa América. Fue algo que me dejó sin palabras. Siempre soñé con estar en la selección, pero pensé que iba a ser más adelante. Definitivamente el llamado adelantado fue una motivación para poder ser campeón de la Concachampions.

Un ganador en todas partes

- ¿Cuáles son sus sensaciones ahora con el equipo?

- Vengo con todas las ganas de quedarme aquí, es un sueño desde pequeño. Voy a aprovechar todos los minutos que me den con la ayuda de Dios.

- ¿Esperaba que lo llamaran?

- Como le digo, no. Hay muchos jugadores que vienen haciendo un buen papel. Había hablado de esta posibilidad con mi mamá, y ahora se puso feliz. Incluso cuando era esparrin estaba alegre y me pide que siga actuando con la misma sencillez.

- El 2024 ha sido un año con gol en el Azteca, quedó campeón de la Concachampions, lo llamaron de la Tri, jugará la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes del 2025. ¿Cómo procesa todo eso?

- Es algo maravilloso, fantástico, pero hay que estar con los pies sobre la tierra. El profesor Rubens Valenzuela, preparador físico y sabio, me aconseja siempre no acelerarme, ya que son apenas seis meses de todo esto. Sus charlas me ayudan mucho.

Andrés Micolta se fue en silencio a México y ahora es uno de los más destacados del Pachuca. Cortesía

- ¿Cómo es su relación con Guillermo Almada, entrenador del Pachuca?

- Muy buena. En 2016 el profesor Almada fue campeón con Barcelona, equipo del cual soy hincha. Recuerdo que con un primo llorábamos porque quedó campeón. Ya en 2019, cuando estaba en Técnico Universitario, él (Almada) se fue a México y en 2023 me llamó para ser parte de Pachuca. Verlo por TV y ahora ser dirigido por él ha sido una verdadera locura. El profesor Almada es muy serio.

- Usted empezó siendo delantero. ¿Quién lo hizo defensa?

- Fue el profesor Pedro ‘Papi’ Perlaza. Él me tuvo varios meses en Sucumbíos y fue quien me cambió de posición. Ya cuando llegué a Técnico Universitario, me dieron estadía y comida, y el entrenador de reservas se portó muy bien conmigo.

- ¿Al Pachuca llegó de cero?

- Yo venía jugando, sin embargo al comenzar en la reserva me potenciaron hasta que comencé a jugar en Primera. Y ahora Dios me dio el campeonato de la Concachampions.

- ¿Se imagina cómo será cuando llegue a su natal Santa Rita, luego de todos estos compromisos?

- Sí (sonríe). Tengo una lista de amigos con pedidos de camisetas del Pachuca. No llevaré ni mi ropa. He tenido que comprar mucha. En la lista van más de 60 personas con nombre. Para ello se las pedí al club y ellos me las descontarán. Se lo merecen. Santa Rita es mi tierra, donde jugaba de pequeño.

Andrés Micolta y su bandera en todo el festejo con Pachuca. Cortesía

-¿Qué se sintió anotar un gol en el estadio Azteca?

- Es un lindo recuerdo. Ahí han marcado jugadores históricos.

- ¿Ya ha pensado en lo que será jugar la Copa Intercontinental 2024?

- Sí, la idea es poder jugar contra el Real Madrid. Que Dios me siga cuidando.

