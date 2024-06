Cristhian Noboa cuenta el terror de sus lesiones y su salida de Emelec

Cristhian Noboa, no esconde nada, le gusta hablar de frente.

El Zar Cristhian Noboa llegó con la ilusión de vestir la camiseta de Emelec, pero ahora está en diálogo con la dirigencia azul para buscarle una salida a su estadía en el club. Y es que las operaciones no lo dejaron bien, hizo todo lo posible para volver a jugar y ahora lo que desea es arreglar para dejar Emelec.

Christian Noboa y su verdad ! Cuenta el infierno que le tocó vivir en estos últimos meses 🤯. Hoy en la noche un nuevo capítulo de GOU Channel ⚡️⚡️⚡️ este es el link! https://t.co/jYTksgPGxJ Suscríbete ⚡️ pic.twitter.com/E2XqITNZ73 — PANCHO MOLESTINA (@fmolestinae) June 5, 2024

Sobre su operación ha sido muy claro en decir: "Mi madre (Sonia Tello) lloraba porque no sabía que es lo que tenía. Ella habló: "A mí no me interesa quien es el culpable, pero recupérelo".

Mostrando su evidente frustración, el jugador, quien militó en Rusia añadió: "Y viene el doctor Auad, se hace el gracioso, después de toda la mierda que causó, a decirle 'tranquila señora que no va a perder la pierna'. Después de lo del coágulo, lo del muslo, la rodilla, después de toda esa mierda que escuché", precisó en entrevista con Francisco Molestina, para el portal GOU Channel.

El volante Cristhian Noboa luciendo la nueva camiseta. X:@CSEmelec

Noboa que llegó a Emelec como jugador libre señaló sobre el suceso: "Yo estaba con la pierna levantada y casi me levanto para golpearlo".

El jugador no ha podido debutar en LigaPro en el 2024; hoy lo único que desea es que se esclarezcan lo que paso con sus operaciones.

Noboa tiene en su palmarés internacional toda su carrea labrada en Europa. La última vez que jugó de manera oficial fue el 10 de diciembre del 2023, lo hizo durante 90 minutos, y su calificación fue de 7.7. Desde ese momento, nunca más actuó en partidos oficiales. En Ecuador estuvo unos minutos en un amistosos ante Delfín en un partido en Portoviejo, donde se lesionó.

Noboa en la última temporada con el Sochi, la 2023 - 2024, estuvo en 11 partidos y había hecho dos goles.

El jugador se fue del Emelec en el 2007 y volvió para la LigaPro 2024, pero no pudo debutar.

