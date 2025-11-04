Atlético de Madrid vs Union Saint Golloise EN VIVO: Canales dónde ver la Champions

El Estadio Metropolitano será el escenario de un duelo electrizante y crucial este martes 4 de noviembre por la cuarta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid recibirá al Union Saint-Gilloise del ecuatoriano Kevin Rodríguez (a las 15:00 de Ecuador) en un choque que tiene sabor a final anticipada para ambos clubes.

Con solo una victoria en sus casilleros, este partido es vital. Los tres puntos son obligatorios, especialmente para un cuadro colchonero que, por historia y plantel, está llamado a ser uno de los protagonistas y candidatos a avanzar lejos en la competición.

El equipo de Diego Simeone depositará su confianza en el brillo de su dupla argentina que atraviesa un gran momento: Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Ambos han sido pilares ofensivos, determinantes para cosechar triunfos y enderezar el rumbo del equipo. Su rendimiento será clave para desarmar la defensa belga.

El argentino Julián Álvarez es la carta de gol de Atlético de Madrid ante Union Saint-Gilloise en Champions League. cortesia

Por su parte, el conjunto visitante pondrá sus ojos en dos figuras con etiqueta de inamovibles. En el ataque, la potencia y el olfato goleador del ecuatoriano Kevin Rodríguez son la principal amenaza. En la zaga, el argentino Kevin Mac Allister se erige como el estandarte defensivo, un líder en la última línea que deberá contener el arsenal rojiblanco.

La necesidad de victoria se fundamenta en las trayectorias con altibajos que han tenido ambos en el torneo:

Atlético de Madrid: Debutó con una sólida goleada ante el Eintracht, pero luego tropezó duramente en sus salidas, cayendo ante rivales de peso como el Liverpool y el Arsenal.

Union Saint-Gilloise: Mostró su potencial con una valiosa victoria a domicilio frente al PSV. Sin embargo, luego fue doblegado por goleadas frente al Inter y el Newcastle, lo que subraya la irregularidad de su desempeño.

Este martes, solo sumar de a tres permitirá a uno de los dos equipos tomar una posición de privilegio en la lucha por clasificar a la siguiente ronda, dejando al otro en una situación extremadamente comprometida.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Atlético de Madrid vs Union Saint Gilloise?

El compromiso entre españoles y belgas, con gran trascendencia mediática por lo que se está jugando en el máximo torneo de clubes de Europa, podrá ser disfrutado por las señales de ESPN y la plataforma digital de Disney + Premium. El estadio Metropolitano vivirá una fiesta en la cuarta jornada de Champions League.

EN VIVO | Atlético de Madrid vs Union Saint Gilloise en Champions League

