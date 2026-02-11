Sunderland vs Liverpool: Nilson Angulo perdió, pero gana notoriedad

El ecuatoriano fue titular durante 80 minutos y mostró un rendimiento ascendente, pese a la caída 1-0 en la Premier League

Nilson Angulo disputa un balón en el choque de Premier League ante Liverpool.

Sunderland perdió por la mínima frente al Liverpool en la fecha 26 de la Premier League, en un encuentro donde el ecuatoriano Nilson Angulo arrancó como titular y jugó 80 minutos, dejando impresiones favorables a pesar del marcador en contra. El extremo tricolor evidenció un desempeño progresivo en el Estadio de Luz y continúa afirmando su proceso de adaptación al fútbol inglés.

La primera mitad de Angulo fue sobria, influenciada por el esquema defensivo del Sunderland, que apostó por el orden táctico y las transiciones rápidas ante un adversario dominante. No obstante, en el complemento el ecuatoriano asumió mayor protagonismo, encaró con insistencia, buscó generar desequilibrio por los costados y ganó varios duelos individuales para impulsar al equipo hacia el ataque.

Su evolución durante el compromiso permitió que el Sunderland construyera sus opciones ofensivas más claras, aportando velocidad y profundidad en los pasajes decisivos del partido.

Nilson Angulo, extremo ecuatoriano del Sunderland. Cortesía

Intervención determinante y esfuerzo defensivo

Desde los pies de Angulo surgió el único disparo del Sunderland en la primera parte, además de un remate de cabeza dentro del área en el segundo tiempo. El seleccionado ecuatoriano sumó dos tiros al arco, un pase clave, dos despejes y tres faltas provocadas, reflejando también el compromiso defensivo solicitado por el entrenador Régis Le Bris.

Estas estadísticas evidencian un aporte completo, combinando presencia ofensiva con disciplina táctica en labores defensivas.

Sunderland y Liverpool en la clasificación

Tras este resultado, Sunderland permanece en el puesto 11 de la Premier League con 36 puntos, mientras que Liverpool escala hasta la sexta posición con 42 unidades, manteniéndose en la disputa por cupos internacionales.

La agenda del Sunderland de Nilson Angulo seguirá sin pausa. El conjunto inglés visitará este domingo al Oxford United por la cuarta ronda de la FA Cup, un compromiso importante para continuar avanzando en el certamen y sostener la dinámica competitiva de la temporada.

