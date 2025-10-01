Arsenal vs Olympiacos EN VIVO: canales y dónde ver el partido en el Emirates Stadium

Los Gunners quieren extender su buen momento en Premier y Champions, mientras Olympiacos llega con plantel completo a Londres

Arsenal y Olympiacos se enfrentan este miércoles 1 de octubre en el Emirates Stadium por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El compromiso arrancará a las 14:00 (hora Ecuador) y tendrá como juez principal al francés François Letexier, en un partido que promete emociones.

(Le puede interesar: Kendry Páez y Dua Lipa: su relación por una camiseta del Estrasburgo)

Bajas sensibles en el Arsenal

Los Gunners llegan a este encuentro con varias ausencias importantes. El defensa ecuatoriano Piero Hincapié y el extremo inglés Noni Madueke quedaron descartados por lesión. A ellos se suman las bajas ya conocidas de Kai Havertz y Gabriel Jesús, lo que obliga a Mikel Arteta a ajustar su esquema.

Piero Hincapié solo ha jugado unos minutos con Arsenal. Lo hizo en la victoria 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions League. cortesía

Pese a ello, el estratega español mantendrá su habitual 4-3-3 con la ilusión de sumar su segundo triunfo en Champions, tras vencer 2-0 al Athletic Bilbao en la primera fecha.

En el campeonato inglés, Arsenal atraviesa un buen momento. El equipo londinense es el único escolta del Liverpool, con 13 puntos en seis jornadas producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Copa Ecuador: ¿Por qué Emelec no juega ante Leones del Norte? Motivo y nueva fecha Leer más

Olympiacos quiere sorprender en Londres

Del otro lado, Olympiacos aterrizó en Inglaterra con su plantilla casi completa. El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar busca dar la sorpresa y lograr su primera victoria en la competición, luego de debutar con un empate sin goles frente a Pafos FC. En la liga griega, el club de El Pireo lidera con 13 puntos en cinco fechas, lo que refleja su solidez a nivel doméstico.

¿Dónde ver Arsenal vs. Olympiacos en vivo?

El partido entre Arsenal y Olympiacos por la Champions League será transmitido en Sudamérica a través de ESPN 5 y Disney Plus, en exclusiva. Los hinchas podrán seguir un duelo cargado de expectativas, donde Arsenal quiere confirmar su favoritismo y Olympiacos buscará dar el golpe en el Emirates Stadium.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!