Arsenal vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions: canales, hora y previa imperdible

Arsenal, la muralla invicta, recibe al demoledor Bayern Múnich de Harry Kane. Conoce dónde ver y a qué hora es el partido

La UEFA Champions League se viste de gala este miércoles 26 de noviembre con un vibrante choque entre Arsenal vs. Bayern Múnich. El Emirates Stadium será el escenario de este imperdible encuentro, programado para las 15:00 (hora local/ECU/PER/COL), que paralizará al mundo del fútbol. El ganador dará un paso de gigante hacia la clasificación a octavos.

Arsenal, la muralla invicta y el desafío táctico de Arteta

Los 'Gunners' de Mikel Arteta llegan a este clásico europeo con números que imponen respeto: un impresionante registro de cuatro victorias en cuatro partidos disputados. Lo más destacado es su solidez defensiva, siendo la única escuadra en toda la Champions que mantiene su portería a cero, complementado con 11 tantos a favor.

Todas las miradas en la zaga se centrarán en el talentoso defensa ecuatoriano Piero Hincapié, quien se perfila como titular junto a William Saliba, con la misión de extender la racha de imbatibilidad.

Bayern Múnich y el impresionante inicio de temporada de Harry Kane

Harry Kane (c) será la carta goleadora del Bayern Múnich. EFE

Al frente, el Bayern Múnich se presenta con credenciales igualmente impecables. El gigante alemán es el líder absoluto del grupo con un puntaje perfecto de 12 puntos de 12 posibles, 14 goles marcados y solo 3 recibidos.

La figura estelar que aterroriza a las defensas rivales es, sin duda, Harry Kane. El delantero inglés vive un inicio de temporada sencillamente demoledor, sumando la impresionante cifra de 24 goles en solo 18 partidos entre la Bundesliga y la Liga de Campeones. Kane se erige como la amenaza más grande que deberá neutralizar la hasta ahora invicta defensa del Arsenal.

Horarios y Canales para ver EN VIVO Arsenal vs. Bayern Múnich

El partido Arsenal vs. Bayern Múnich HOY se jugará a las 15:00 horas en la mayoría de países de la región (Ecuador, Perú, Colombia, etc.). La transmisión EN VIVO y en directo estará a cargo de los canales oficiales de la UEFA para cada territorio, siendo ESPN, y sus respectivas plataformas de streaming como Disney Plus, las cadenas autorizadas para llevar las emociones del Emirates Stadium a los hogares.

