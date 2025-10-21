Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO: el regreso esperado de Hincapié en Champions

Es martes de Champions, el torneo que detiene al mundo del fútbol. En Londres, el Emirates Stadium se alista para una cita de alta intensidad: Arsenal vs Atlético de Madrid.

Un duelo con sabor latino, con Piero Hincapié en la órbita del conjunto inglés y Nico González listo para volver al ruedo con los colchoneros desde las 14:00 y podrás seguir aquí el EN VIVO.

Las alineaciones de Arsenal vs Atlético de Madrid

Quieren ver a Piero Hincapié

El ecuatoriano Hincapié vuelve a respirar el ambiente de la Champions tras superar una lesión que lo mantuvo al margen por varias semanas. Mikel Arteta lo incluyó en la lista de convocados, aunque su retorno al campo parece que tendrá que esperar un poco más.

El DT español quiere llevarlo con calma, darle minutos cuando su ritmo competitivo vuelva al cien por ciento.

En la otra orilla, Diego Simeone viaja a Inglaterra con alivio. El argentino Nico González, que encendió las alarmas el pasado sábado tras un golpe en la cabeza durante el duelo ante Osasuna, recibió el alta médica. Estará disponible, al igual que el francés Clément Lenglet, quien ya cumplió su sanción.

El Arsenal llega con seis puntos en dos partidos, firme en su camino y con la ilusión intacta de clasificarse anticipadamente a octavos. Atlético, en cambio, con tres unidades, busca recuperar terreno y ritmo competitivo.

La expectativa en Ecuador crece: el país quiere ver a Piero de nuevo en la cancha más grande de Europa. Si hoy pisa el césped del Emirates, será más que un regreso: será una señal de que su historia en la Champions apenas está comenzando.

EN VIVO: Arsenal vs Atlético de Madrid

