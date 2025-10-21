Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Athletic Bilbao vs. Arsenal, Champions League, Piero Hincapié, Gunners, Champions
El tricolor Piero Hincapié del Arsenal para enfrentar al Athletic.CORTESÍA

Arsenal vs Atlético de Madrid EN VIVO: el regreso esperado de Hincapié en Champions

Piero Hincapié, listo para reaparecer en Champions League con Arsenal

Es martes de Champions, el torneo que detiene al mundo del fútbol. En Londres, el Emirates Stadium se alista para una cita de alta intensidad: Arsenal vs Atlético de Madrid. 

RELACIONADAS

Un duelo con sabor latino, con Piero Hincapié en la órbita del conjunto inglés y Nico González listo para volver al ruedo con los colchoneros desde las 14:00 y podrás seguir aquí el EN VIVO.

Las alineaciones de Arsenal vs Atlético de Madrid

Quieren ver a Piero Hincapié

Liga de Quito, campeón Copa Libertadores 2008, aniversario, 17 años

De 1918 a la gloria: los hitos que marcan los 107 años de historia de Liga de Quito

Leer más

El ecuatoriano Hincapié vuelve a respirar el ambiente de la Champions tras superar una lesión que lo mantuvo al margen por varias semanas. Mikel Arteta lo incluyó en la lista de convocados, aunque su retorno al campo parece que tendrá que esperar un poco más. 

RELACIONADAS

El DT español quiere llevarlo con calma, darle minutos cuando su ritmo competitivo vuelva al cien por ciento.

En la otra orilla, Diego Simeone viaja a Inglaterra con alivio. El argentino Nico González, que encendió las alarmas el pasado sábado tras un golpe en la cabeza durante el duelo ante Osasuna, recibió el alta médica. Estará disponible, al igual que el francés Clément Lenglet, quien ya cumplió su sanción. 

RELACIONADAS

El Arsenal llega con seis puntos en dos partidos, firme en su camino y con la ilusión intacta de clasificarse anticipadamente a octavos. Atlético, en cambio, con tres unidades, busca recuperar terreno y ritmo competitivo.

La expectativa en Ecuador crece: el país quiere ver a Piero de nuevo en la cancha más grande de Europa. Si hoy pisa el césped del Emirates, será más que un regreso: será una señal de que su historia en la Champions apenas está comenzando.

EN VIVO: Arsenal vs Atlético de Madrid

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Paulina Tamayo fallece en Quito: este es el legado musical de La Grande del Ecuador

  2. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  3. Policía es asesinado durante un asalto en el norte de Quito

  4. Emelec vs. Guayaquil City: dónde ver EN VIVO el partido de Copa Ecuador

  5. Conaie pide ser escuchada en la Asamblea por denuncias de represión en el paro

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  3. ¿Paga sin TAG el peaje en la General Rumiñahui? Se analiza cobro único de comisión

  4. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  5. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

Te recomendamos