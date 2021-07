El arco de la selección nacional, una zona que todavía está en disputa

Gustavo Alfaro empieza a encontrar el once ideal. Sin embargo, todavía hay zonas en las que no está dicha la última palabra. Y una de ellas es la portería.

Pedro Ortiz y Hernán Galíndez están en una franca disputa por la titularidad, aunque Alexander Domínguez también tiene armas para pelearla antes del duelo contra Argentina, por los cuartos de final de la Copa América.

Ortiz y Galíndez son los únicos que han jugado en el torneo de Brasil. Cada uno estuvo en dos partidos y recibió 3 goles. Domínguez fue el titular en eliminatorias y en los dos últimos encuentros recibió cuatro tantos.

Para los exarqueros Víctor Mendoza, Milton Rodríguez y Carlos Morán, ninguno es dueño del arco nacional.

Pero si tuvieran que elegir, Mendoza y Rodríguez se inclinan por el arquero de Emelec, mientras que Morán lo hizo por el de Universidad Católica.

“Entre Ortiz y Galíndez no ve mayores diferencias, los dos son buenos arqueros, pero si estuviera en mis manos, me inclinaría por el primero, pues el de Emelec me parece que es más ágil que el de la Católica”, sostuvo Mendoza.

El Espartaco, como conocen al exgolero de Barcelona, manifestó que, pese a que le agrada más Ortiz, para los próximos partidos de Ecuador se deben buscar más opciones.

“Ni Domínguez, ni Ortiz, ni Galíndez son arqueros jóvenes. Los tres pasan los 30 años y hay que empezar a darle confianza a otros chicos que tienen gran proyección, como Moisés Ramírez o mi hijo Víctor”.

Es verdad que Pedro Ortiz ha tenido dificultades cuando ha tenido que salir jugando con los pies, pero me parece que en los dos duelos de la Copa América de Brasil no tuvo una mala actuación. Creo que se le debe seguir dando la confianza al golero de Emelec para los siguientes partidos, ya que lo veo con mejores condiciones que Hernán Galíndez. Víctor Mendoza

Para Milton Rodríguez, expreparador de arqueros de la selección nacional, todavía no está definido el golero titular. Para él, los tres han cometido errores en los partidos y, por lo tanto, Alfaro deberá seguir en la búsqueda.

De todas maneras, Rodríguez cree que Ortiz “a pesar de que no ha tenido muchos partidos” sacó cierta ventaja, aunque “debe trabajar más en la seguridad para salir a cortar. Hay que hacer ejercicios de área y de achique”.

Ahora no podemos hablar de un arquero fijo en la selección nacional. Todavía hay que trabajarlos bien, mirar su desempeño un poco más y solo ahí entender que ya tenemos al titular. Tenemos tres que pueden ir alternando, pero no se ve una gran seguridad como para decir que uno es dueño del puesto. Les falta dar mayor seguridad, a los tres. Milton Rodríguez

Morán, por su parte, indicó no tener un favorito en el arco, pero cree que el DT de Ecuador se inclinará por Galíndez.

“Me parece que ninguno de los dos arqueros que se ha probado en esta Copa lo ha hecho mal, pero Galíndez será el elegido para el duelo ante Argentina, ya que Ecuador tuvo una destacada actuación ante Brasil y no creo que Alfaro vaya a cambiar de alineación”, sostuvo Morán.

Creo que al arquero hay que darle continuidad y por el tema de la suspensión que tiene Alexander Domínguez en las eliminatorias, Alfaro se vio obligado a probar con otros goleros. Sino él sería el arquero titular. Lastimosamente Dida también ha perdido espacio en Argentina y eso se vio reflejado en sus últimas actuaciones con la Tricolor. Carlos Morán

Ortiz y Galíndez han tenido su oportunidad en este torneo, ya que Domínguez no podrá jugar eliminatorias en septiembre por suspensión.