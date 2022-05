Guillermo Guerrero, árbitro ecuatoriano, estaba en el proceso para llegar a Qatar, pero no entró en la nómina de colegiados.

El arbitraje ecuatoriano sigue de tumbo en tumbo y esta vez ha recibido un duro golpe, al no tener ni un solo representante en el Mundial de Qatar, que se desarrollará entre noviembre y diciembre de este año.

La noticia la dio a conocer la FIFA, luego de revelar los nombres de los 129 jueces que participarán en la cita ecuménica: 36 árbitros centrales, 69 asistentes y 24 especialistas en VAR.

Para el exárbitro nacional Alfredo Intriago, la ausencia de los pitos locales “no sorprende”, pues esta se debe al bajo nivel que han mostrado sus colegas, sobre todo en la LigaPro.

“Bueno, en ese aspecto no sorprende, justamente por el nivel de los árbitros en el país. Claro que, en su momento, todos podemos decir que es un valor agregado que nuestra selección está clasificada y eso podía ayudar a los árbitros, sobre todo a los que estaban en el proceso eliminatorio como era Guillermo Guerrero”, dijo el exárbitro.

Intriago acotó que los problemas que se han venido dando con el gremio arbitral, como denuncias de posibles sobornos, calificaciones bajas, huelgas (se paralizaron el año anterior por falta de pagos), han ido afectando la imagen de los colegiados.

“El arbitraje estuvo en una situación muy caótica. Por ejemplo, la denuncia de corrupción que hubo en el fútbol ecuatoriano, que nunca se esclareció. Hoy el mundo está globalizado y las noticias no se quedan internamente”.

El año anterior, la LigaPro obligó a los árbitros a dirigir, pese a que estaban impagos, y toda esa información se consume afuera.

Luis Muentes, presidente de los árbitros

“Además, el hecho de que hace poco se amenazó a un árbitro de muerte (Diego Lara) y no se aclaró, súmele el rendimiento de los árbitros. Todo conspira para que ellos no hayan sido tomados en cuenta”.

Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), aseguró que el principal motivo para que ninguno de sus agremiados haya sido designado para estar en Qatar se debe a la inestabilidad en la parte administrativa.

“Desde el 2019 empezó mucho manoseo en contra de los árbitros, hubo cambio de presidente de la Comisión de Árbitros. El año anterior, la LigaPro obligó a los árbitros a dirigir, pese a que estaban impagos, y toda esa información se consume afuera”, sostuvo Muentes.

El titular de la Aedaf reconoció que ha existido un bajo nivel en ciertos árbitros, pero que la calificación que han recibido, tras un partido, no influye del todo, para no ser considerados en un Mundial.

“La calificación es relativa, yo creo que más repercutió cuando el año pasado (durante su paralización) la Comisión de Árbitros pidió que nuestros árbitros no sean designados para eventos internacionales. Esto afectó de forma negativa”, finalizó.

La última vez que Ecuador tuvo representación arbitral en un Mundial fue en Brasil 2014. El juez central Carlos Vera pitó los duelos Nigeria vs. Irán y Grecia vs. Costa de Marfil.

Como cuarto árbitro estuvo en los partidos Rusia vs. Bélgica, por la fase de grupos, México vs. Holanda, en octavos de final, y estuvo en la gran final entre Alemania vs. Argentina.

En ese Mundial, Vera estuvo acompañado de Christian Lescano y Byron Romero, quienes participarán como asistentes.