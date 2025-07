El arbitraje ecuatoriano, bajo cuestionamientos por falta de control y formación

El arbitraje ecuatoriano sigue generando controversias cada semana. Exreferís y analistas apuntan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a su Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), por un deficiente proceso de desarrollo y seguimiento.

Encuentros recientes, como el 1-1 entre Independiente del Valle y Barcelona, o el 2-0 de Emelec sobre Vinotinto, en la jornada 19 de LigaPro, estuvieron marcados más por las decisiones arbitrales que por el rendimiento en cancha.

Charles Mendoza, exárbitro nacional, fue crítico con los jueces de ambos partidos. “En el Emelec vs. Vinotinto el árbitro (Álex Cajas) estaba perdido, aunque sus decisiones no hayan incidido en el resultado. Un árbitro de esa magnitud no puede estar en el escaño internacional”, analizó para EXPRESO.

La controversia se extendió al duelo entre rayados y amarillos, dirigido por Yerson Zambrano. Mendoza cuestionó la presencia del defensa Richard Schunke en la tribuna, a pesar de haber sido expulsado. “Schunke se fue a la tribuna equipado como estaba. Debieron obligarlo a salir hacia el camerino. Me pareció absurdo”, afirmó, señalando una posible falta en la aplicación del reglamento.

La tensión alcanzó su punto máximo al finalizar este partido, cuando Matías Fernández, lateral de IDV, increpó a Zambrano y lo acusó de tener “la camiseta (de Barcelona) por debajo”, sugiriendo un supuesto favoritismo hacia el Ídolo del Astillero.

Exárbitros cuestionan estructura y formación arbitral



Ante esta situación, Mendoza lamentó la falta de autoridad de Zambrano. “El árbitro pudo expulsarlo en ese momento aun habiendo terminado el juego. Me quedo atónito porque parece que estamos educando a los árbitros con livianez”.

Omar Ponce, exreferí ecuatoriano, reconoció que “no hay un control”. “He hablado con muchos árbitros y puedo afirmar que hoy no existe un seguimiento. Desde afuera pedimos que haya mucho más trabajo”.

Ambos expertos coincidieron en la urgencia de un cambio radical, que debe partir desde la “estructura” de la CNA, actualmente presidida por el argentino Néstor Pitana.

Mendoza fue enfático al señalar las deficiencias en la formación de los instructores: “Hay instructores que llegaron a dirigir a empujones a la Segunda Categoría, pero son instructores de Primera División. La FEF no se ha preocupado en absoluto en eso. La estructura es pésima”.

La otra cara: defensa institucional



En contraste con las críticas, Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol (Aedaf), le dijo días atrás a este Diario que son “sumamente conscientes y responsables” del momento que atraviesan los referís y que se preparan semana a semana para mejorar.

Ante la creciente ola de cuestionamientos, EXPRESO remitió una solicitud de entrevista a un representante de la FEF, para abordar las críticas al referato. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

