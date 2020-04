Aprendizaje de Luis Soler en la cuarentena

Matemática, Literatura, Música, Ciencias Sociales... En todas las materias de la escuela ha tenido que refrescar conocimientos el secretario técnico de Aucas, Luis Soler, para ayudar a su hija, Valentina, a hacer los deberes que de su unidad educativa le mandan por internet.

Pero, más que volver a la época escolar, lo que a Soler le ha costado trabajo y paciencia ha sido aprender a usar la plataforma del colegio donde debe colgar las tareas. Confesó que, algunas veces, pide ayuda al departamento de video del conjunto oriental, así que Valentina, de 7 años, tiene a muchas personas colaborando con ella.

“No soy muy bueno para la tecnología. Aunque he pasado tiempo con mi hija, quiero que regresen las clases”, rió quien también fue director técnico de Papá. “Hasta le mandan deberes de gimnasia. Esos hay que mandarlos por video y subir a la misma plataforma. Cuando he tenido problemas pido ayuda a los chicos que trabajan conmigo”, dijo.

Valentina Soler, mientras hace sus tareas escolares. Cortesía

Valentina vive cuatro días en la casa del ‘profe’ y los otros tres donde su mamá. Lo bueno, dijo Soler, es que ambas residencias quedan a solo cinco cuadras de distancia, así que el traslado de la pequeña es muy sencillo. “Además lo hacemos con todos los cuidados. Todos con barbijo (mascarilla) y guantes, luego a lavarse las manos. Hemos mantenido todas las precauciones”, contó.

Desde que Valentina tenía seis meses de edad ha desfilado con camisetas de equipos de fútbol, aquellos en los que el entrenador argentino ha dirigido. En cuanto al deporte ecuatoriano, la niña tiene indumentarias de Barcelona, Aucas y Deportivo Cuenca.

Ahora, con el retorno de Soler a las filas orientales, aunque ya no desde el banquillo técnico, sino desde el trabajo dirigencial, Valentina ha vuelto a mostrar su amor por el Ídolo del Pueblo. “Aunque ella es hincha de San Lorenzo (Argentina). Nos fuimos allá a ver las semifinales de Copa Libertadores de América”, recordó, y presumió de que su pequeña heredó de él la pasión por el fútbol.

Las épocas de practicar el rey de los deportes ya pasaron para Soler y, aunque sigue muy vinculado al fútbol, ya no lo practica. Es por eso que cuida mucho de su alimentación y confesó, entre risas, que en estos días de cuarentena uno se vuelve más propenso a subir unas cuantas libras.

En diciembre estuvo en su natal Argentina para celebrar las fiestas y regresó allá en febrero, cuando Aucas enfrentó a Vélez por la Copa Sudamericana. De ambos viajes trajo grandes bolsas de alfajores que, para su ‘sorpresa’, ya están vacías. “Entonces preparo ahora ensaladas, sobre todo. Además hago milanesas con puré”.

Comentó que le gusta cocinar y que lavar ropa le es sencillo gracias a los aparatos que tiene en casa. Lo que no disfruta mucho es pasar la aspiradora, barrer y trapear el piso. “Pero vivo solo hace tantos años que sé hacer todos esos quehaceres y los hago aunque no me gusten”.

Generalmente tiene una persona que lo ayuda con la limpieza, pero debido a la emergencia no ha ido.