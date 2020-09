Anuncio de Messi genera 35 millones de likes en una hora

Que Lionel Messi es una mina de oro es algo indiscutible, pero lo sucedido este viernes 4 de septiembre, luego de que el mismo deportista anunció que se quedará a cumplir su contrato con el Barcelona, es simplemente espectacular.

“I will give it my all. My love for Barça will never change (Lo daré todo. Mi amor por el Barça nunca cambiará”. El corto mensaje que la página del club catalán publicó, recogiendo las declaraciones del astro argentino encendió las redes, generando una reacción inmediata de parte de los aficionados.

Una hora después de publicado el mensaje, el mismo había recibido más de 35 millones de likes, confirmando el enorme interés que despertó la situación de Leo, quien finalmente afirmó que no quería enfrentar en los tribunales al club que le dio todo.

💙❤️ Leo #Messi: “I will give it my all. My love for Barça will never change.” pic.twitter.com/xBh29dTqpr — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 4, 2020

Goleador insaciable, capitán con 34 títulos e interminables récords, seis veces ganador del Balón de Oro... Messi ha encarnado durante 20 años al Barcelona, haciéndose casi demasiado grande para este club, en el que anunció que se quedaba a pesar de su intención de salir.

Icono mundial del fútbol y figura del centro de formación azulgrana, la 'Pulga' es tanto un orgullo local como un símbolo planetario. El anuncio hace diez días de su voluntad de abandonar su club de siempre sacudió al Barça, que imaginaba que Messi terminaría su carrera en el Camp Nou.