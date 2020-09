Y habló Lionel Messi: se queda en Barcelona

Lionel Messi se queda en Barcelona. Jurado y santificado. La última decisión del '10' se conoció la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2020. Lo dijo en una entrevista con Goal. “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", fue su sentencia.

Pero no solo eso, Messi disparó contra el presidente del Barcelona, diciendo que faltó a su palabra y que no existe un proyecto real, que en las últimas temporadas solo se han tapado huecos. También, dijo que ahora conoce mejor a las personas en un mundo del fútbol "lleno de gente falsa".

En la charla se tocaron varios temas, desde las razones para que no haya hablado antes, el tiempo que analizó la decisión de irse y los motivos para quedarse.

"Después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”, inició.

Messi explicó que durante todo el año ya analizaba su marcha. Inclusive se lo pasó diciendo al presidente del Barcelona, Jose Maria Bartomeu.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí.

Este es el vídeo completo de la entrevista de #Messi en @GoalEspana.https://t.co/uRv2jMT5aB — Goal España (@GoalEspana) September 4, 2020

La temporada, insistió, fue muy complicada. "Sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Messi criticó a la organización blaugrana porque es incapaz de armar otro proyecto ganador. "Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”

Más allá del amor que profesa por el club, Messi lo dejó claro: se queda porque no hay otro camino. No quiere juicios. "Ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Al final Messi explicó el burofax, que fue asimilado en el barcelonismo como una forma de forzar las cosas al último minuto. “El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo.