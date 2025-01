Antonio Álvarez y su dardo a Octavio Rivero en Barcelona SC | ¿Se rompió la relación?

Las cosas no comenzaron bien para Barcelona SC en el año de su centenario. A tan solo tres días del inicio de la pretemporada, que incluyó los respectivos chequeos médicos, la relación entre el presidente del club, Antonio Álvarez, y el delantero Octavio Rivero pareciera estar rota.

La tarde del lunes 6 de enero, Álvarez utilizó su cuenta en X (antes conocida como Twitter) para lanzar fuertes declaraciones contra el delantero uruguayo. En su publicación, el dirigente citó un video en el que Rivero, interceptado por la prensa en el aeropuerto de Guayaquil, hizo referencia al semestre anterior y mencionó problemas extrafutbolísticos que habrían afectado al equipo.

En sus declaraciones, Rivero evitó dar detalles específicos, pero mostró optimismo sobre la nueva temporada. “Nosotros dimos la cara siempre en la cancha todos los domingos, y sería bueno que este año sea constructivo”, comentó.

El video, compartido por el periodista Eduardo Erazo, también incluyó la información de que Rivero no contempla viajar a la pretemporada en Manta hasta que se resuelvan los problemas.

La respuesta de Álvarez contra Rivero

Ante estas declaraciones, el presidente Álvarez respondió de manera contundente: “Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí no nos manejamos por aprietes. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera”.

El cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí por apriete no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar quiera o no quiera. https://t.co/yhBkSn2Sg4 — Antonio Alvarez Henriques (@antonioalvarezh) January 6, 2025

Se conoce de manera extraoficial que Rivero busca salir del equipo a pesar de tener contrato vigente hasta finales de 2025.

Registro goleador de Rivero en Barcelona SC

El delantero llegó a Barcelona SC a mediados de 2024 para reemplazar al argentino Francisco Fydriszewski y rápidamente se ganó la confianza del entrenador Segundo Castillo.

En apenas seis meses vistiendo la camiseta amarilla, Rivero anotó 11 goles en 18 partidos en todas las competiciones, destacándose como uno de los goleadores del torneo en la LigaPro. Sin embargo, las tensiones actuales podrían marcar un antes y un después.

