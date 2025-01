Barcelona SC: Álex Rangel y el gol que le hizo a Emelec le marcó la vida

Álex Rangel es una de las apuestas en la defensa de Barcelona para este año. Nacido y criado en el populoso sector de El Fortín, al norte de Guayaquil, el jugador de 22 años, tuvo sus inicios en Ambato, donde con Técnico Universitario marcó su debut como futbolista profesional.

Desde el año pasado en el Ídolo, a su haber tiene dos goles que le han carrera su carrera para siempre: en 2023 le marcó uno a Barcelona, y en el 2024, ya vestido de amarillo, le anotó a Emelec, tantos que hoy lo tienen en la mira de todos.

- Si bien es defensa, ha hecho dos goles, siendo el que más repercusión tuvo el que le marcó a Emelec, ¿qué tuvo ese de diferente?

- Hacerle un gol a Emelec te marca. En las primeras semanas, en el primer mes, lo comentaron mucho. Mi familia, mis amigos, gente que conocía, siempre tocaban el tema. Hoy, tras ya un largo tiempo, cuando voy a dejar a mi sobrino en los entrenamientos, los chicos, aún lo comentan. Eso es marca.

Álex Rangel es defensa y ha hecho dos goles en su carrera, uno a Barcelona y otro a Emelec ALEX LIMA

- ¿Algún familiar suyo emelecista se resintió por el gol?

- Claro, paradójicamente mi mami y mi hermana son azules, pero igual todos se pusieron felices.

- ¿Y nunca ha tenido problemas con su mamá, le ha regalado camisetas de Barcelona?

- Mi mami Despertina siempre ha sido de emelecista, aún así claro que le he dado camisetas amarillas, y se las ha puesto. Madre es madre.

- ¿Qué le dijo cuando se enteró que iba a jugar en el equipo amarillo?

- (Sonríe) Ella igual se puso feliz; todo fue una sorpresa.

- ¿Cree que se haría barcelonista?

- Pese a cualquier equipo, mi mami es hincha de su hijo. Ella siempre está apoyándome, desde cuando conseguía para mis uniformes.

Rangel en la pretemporada que seguirá en Manta. Cortesía BSC

- ¿Cómo llega del El Fortín a Ambato, para luego pasar a Barcelona?

- Todo comenzó un día en el colegio Camilo Ponce Enriquez, cuando un pana de La Prosperina, de apellido Sánchez, me invitó a jugar un partido en la Ciudad Deportiva; ahí estaba el profesor Alexis Cabrera. Él fue el primero que me llevó a una escuelita de fútbol que estaba en Mapasingue. Luego fueron a buscar jugadores para el equipo Patria Nueva del profesor Enzi Rivera y me quedé un buen tiempo. Luego llegó la pandemia y jugué en Gloria Saltos. Con el pasar del tiempo fuimos a jugar un partido amistoso con Técnico Universitario y me quedé en Ambato hasta que debuté.

- ¿Cómo le fue en el frío?

- Fue bien duro acostumbrarme al clima, a la altura; al ambiente, todo. Fui con toda la ilusión, tenía 18 años.

- ¿Qué le dijo su mamá?

- Primero no quería que me vaya. Ya después cuando se dio quedarme largo, ella aceptó y me apoyó. Mi mami, mi papi, mis hermanos también.

Cuerpo técnico del primer equipo, 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗢 ☑️👨‍🏫



Damos la bienvenida a los entrenadores Federico Zurbriggen y Héctor Islas. ✊



💻 Más detalles: https://t.co/yD1h3V665w#CentenarioBSC #BarcelonaSomosTodos pic.twitter.com/RIjmnj7UTP — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) January 5, 2025

- En Técnico debutó en todo sentido...

- Sí, primero quería ganarme el puesto, marcar mi nombre. No fue fácil. Aprendí mucho desde el profesor José Hernández. Él era muy, muy estricto, por eso aprendí. Desde los primeros partidos yo fui a ganarme el puesto. Debuté contra Liga de Quito en el 2021, hasta el 2023; terminé jugando muy joven. Habían jugadores de mayor experiencia en mi puesto.

- ¿Siempre fue defensa?

- No. Cuando comencé a entrenar con Patria Nueva, jugaba de volante por fuera. Ya en Técnico hicimos un partido y a la siguiente semana me presenté con el equipo. Ahí fue que el profesor Vareles dijo que jugara de central.

- ¿Fue más responsabilidad?

- Claro. Primero no me divertía en ese puesto. Tenía que estar como muy rígido, no subir. Estar concentrado. En cambio, cuando jugaba de volante por fuera, ahí sí me divertía; era más tranquilo.

- ¿Cuándo decidió quedarse de defensa?

- Fue al tercer año de estar en Técnico U. Cogí más experiencia, fui jugando más partidos y aprendiendo bastante, me gustó. Me enamoré más de ese puesto ahí.

Álex Rangel y su primer gol en Barcelona, el segundo en su carrera deportiva en el profesionalismo. FREDDY RODRIGUEZ

- ¿Qué pasó cuando le hizo el gol a Barcelona en Técnico U?

- Recuerdo bien ese partido, necesitábamos ganar y en esa semana no iba a ser titular, pero todo se dio. Hacerle un gol a Barcelona fue como un sueño. Esos sueños que te planteas desde chico. Ya después mi empresario me dijo que había soñado que iba hacer el gol a al Ídolo. Yo no creía, pero gracias a Dios se pudo dar.

- Siendo defensa ha marcado goles a los dos equipos del Astillero.

- Sí, gracias a Dios se me dio esa bendición.

- ¿Qué le dice haber jugado 23 partidos y hacer un gol en 2024?

- Siento que hice bien mi trabajo. Quiero este año ser mejor que el año pasado. Seguir sumando más partidos, ganando más experiencia y ganar un campeonato.

- ¿Qué ha sido lo más duro de estar en Barcelona?

- La presión del hincha. Hay un partido que tú lo juegas todo y eres el mejor, pero cuando no lo haces al nivel, ya no vales. Y si tienes un error es el fin del mundo.

Gol de Álex Rangel y fiesta amarilla en el Monumental en el 2024. FREDDY RODRIGUEZ

- ¿Qué dicen ahora sus amigos del bloque 2 de El Fortín?

- Casi todos son barcelonistas. El 2023 cuando le hice gol a Barcelona me reclamaron y cosas así. Ahora están más que felices (sonríe).

- ¿Qué hizo en las fiestas de Navidad y Año Nuevo?

- Soy muy poco de estar saliendo; no dejé de entrenar y estar concentrado en lo que se venía para el 2025.

- ¿Cuál es el sentir del Centenario?

- Es muy especial, sé lo que se viene, por eso me mantuve entrenando antes de la pretemporada.

- ¿Qué siente el poder vivir su segunda Noche Amarillo?

- Va a ser una locura. Irá todo El Fortín, eso esta firmado.

- ¿Qué le dice a la hinchada para este 2025?

- Que sigan confiando en nosotros. Que como equipo nos vamos a esforzar para lograr los sueños de ellos, que son los mismos nuestros. Vamos a dar lo mejor.

Todo el trabajo

- ¿Por qué le dicen Coro, en el Fortín?

- (Se ríe) Cuando recién comencé a entrenar, el profe Rivera me preguntó el apellido y como yo no pronunciaba bien la R de Rangel, él no me entendía. Así que me preguntó mi segundo apellido y le dijo Corozo. Desde ahí solo me dicen “Coro”.

