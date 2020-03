Leguizamón: "En el fútbol, muchas veces haces poco y te llevas mucho, o haces mucho y te llevas poco"

Rodríguez: "Emelec no puede perder más puntos" Leer más

No cabe duda que sorprende el lugar en la tabla (decimocuarto) y los puntos (uno) que ha sumado Emelec en este inicio de LigaPro, al término de sus primeras tres jornadas (el 20% de la primera fase). Sin embargo, casa dentro tratan de no alarmarse y se enfocan en el camino que van trazando, asimilando que el resultado a favor va a llegar muy pronto. Aníbal Leguizamón, capitán de los eléctricos, compareció ante los medios y no escondió que es importante recuperarse este domingo 8 de marzo ante Aucas.

"Quizás no tuvimos el arranque que esperábamos, pero tenemos la oportunidad de jugar en casa. Este último partido contra Macará hicimos las cosas bien, pero no se nos ha dado el resultado, no se nos ha dado el gol. Ellos ganan con esa jugada fortuita que entró la pelota. Sabemos que el domingo tenemos la posibilidad de revertir toda esta situación", empezó explicando el argentino.

El defensor argentino fue antagonista en el dueño ante Macará por su autogol. AMELIA ANDRADE / EXPRESO

Leguizamón fue interrogado por el rol defensivo del equipo y tampoco le huyó a la pregunta. "Creo que contra Macará, si has visto el partido desde lo defensivo, fue muy bueno. Mantuvimos las líneas cortas, siempre lejos del arco rival. No nos han creado muchas ocasiones y si mantenemos ese nivel de Macará y sostenemos y marcamos ante Aucas, podemos lograr una victoria", agregó.

Hay aspectos por corregir, es un proceso que lleva un tiempo y los tiempos acá son de a poco. Lo hemos hecho (corregir errores) contra Macará y ojala este domingo se nos pueda dar el resultado.

Aníbal Leguizamón, capitán de Emelec

Por último el capitán de este renovado Emelec puntualizó que pueden existir dos ópticas de este presente: el resultado y el desempeño, y que, estas, no siempre logran ligarse. "El que mira el resultado y se guía por eso, no es positivo, pero el que ve el juego y todo lo que se generó, se dará cuenta que hicimos un buen partido. Corregimos errores que veníamos teniendo y no se nos dio. En el fútbol, muchas veces haces poco y te llevas mucho, o hace mucho y te llevas poco", sentenció.

Ismael Rescalvo (c) volverá a la zona técnica luego de cumplir su suspensión a nivel local. AMELIA ANDRADE

El Bombillo atraviesa el peor arranque de campeonato de los últimos diez años, e intentará romper esta mala racha contra un complicado Aucas, que también se ha llenado de refuerzos este año y ha sumado una victoria y dos derrotas en esta LigaPro 2020. Este domingo 8 de marzo, a las 16:00 ,la cita, para los millonarios, es en el Capwell.