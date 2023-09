Angie Palacios y su golpe mundial

Introducing you to the W71KG session medalists! 🤩 China,Ecuador and USA made it to the podium🏋️‍♀️



🥇Liao Guifang🇨🇳

Snatch:120KG

C&J:153KG

Total:273KG



🥈Angie P. Palacios Dajomes 🇪🇨

Snatch:117KG

C&J:138KG

Total:255KG



🥉Olivia Lynn Reeves🇺🇸

Snatch:111KG

C&J:142KG

Total:253KG pic.twitter.com/HQEv0EYIfr