Copa Davis: Ecuador, favorito ante Mónaco

El que gane subirá de grupo. Con esa motivación el equipo ecuatoriano Copa Davis encara los últimos entrenamientos previo a la serie a disputar este viernes 15 y sábado 16 de septiembre ante Mónaco, en el Monte Carlos Country Club de Francia.

Con un equipo integrado por Emilio Gómez (# 185), Álvaro Guillén (# 387), Andrés Andrade (# 542), Gonzalo Escobar (# 60 ATP dobles) y Diego Hidalgo (#106 ATP dobles), la Tri disputará sobre superficie de arcilla un duelo crucial para sus aspiraciones de pasar del Grupo 2 Mundial, al Grupo 1. Para ello entrenan con positivismo y equipo completo.

“Somos favoritos, pero hay que demostrarlo en la cancha ahora. Estos primeros días (lunes, martes) son siempre muy relajados, pero nos falta aún mejorar pequeños detalles, pero vamos bien”, precisó desde suelo francés Escobar.

“Esta es una serie más, en un lugar increíble. El equipo ecuatoriano está pasando por un buen momento, no solo porque regresa Emilio Gómez, además Alvarito Guillén acaba de ganar un Challenger, mientras que con Diego Hidalgo tenemos otra oportunidad para seguir consolidándonos. Creemos que estamos en el proceso para conseguir cosas más importantes. Andy Andrade va encontrando su tenis y va a seguir mejorando”, acotó el zurdo manabita.

Ecuador tendrá en frente a un Mónaco integrado por Valentin Vacherot (#317 ATP), Lucas Catarana (# 452), Hugo Nys (# 19 ATP dobles), Romain Arneodo (# 52 ATP dobles), y capitaneado por Guillaume Couillard.

“Mónaco tiene un nivel parecido al nuestro... A todos sus integrantes los conozco; contra uno de los singlistas jugué hace siete años, al número uno lo he visto en varios torneos, mientras que contra los doblistas me enfrenté varias veces, he ganado y perdido. Uno de ellos ha tenido un buen año y está en el puesto 20 en el mundo, sabemos cómo nos van a jugar, pero hay que demostrar quién es mejor”, precisó el doblista tricolor.

