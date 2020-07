Los Angeles FC vs. Seattle Sounders, duelo de tricolores en octavos de final

Los Angeles FC, club de los tricolores José Cifuentes y Diego Palacios, tendrá la oportunidad de tomarse la revancha ante Seattle Sounders, donde juega el ecuatorianos Xavier Arreaga, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del torneo 'MLS is Back', que arrancan mañana sábado 25 de julio.

El COE Nacional aún no da luz verde a la reanudación de la LigaPro Leer más

Antes de alzar el título en la final ante Toronto, Seattle aplicó una cruda derrota en su estadio al Los Angeles FC (LAFC) en las semifinales de la MLS 2019, a las que el equipo angelino llegaba lanzado al haber sido primero de la Conferencia Oeste y contar con el mejor jugador del campeonato, el mexicano Carlos Vela.

"Estamos emocionados por tener la oportunidad de jugar contra Seattle, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado", reconoció el mediocampista canadiense Mark-Anthony Kaye. "Pero no nos enfocamos demasiado en el rival, en realidad. Solo estamos emocionados de tener otra oportunidad de jugar nuestro fútbol".

Diego Palacios, marcapunta de LAFC, próximo rival del cuadro donde milita Xavier Arreaga. Cortesía

En el complejo deportivo de Disney World (Orlando), sede única del torneo 'MLS is Back' con el que la liga se reactivó tras el parón por el coronavirus, Carlos Vela no está presente al haber optado por quedarse junto a su esposa embarazada durante la pandemia de coronavirus, pero su equipo no le ha echado demasiado de menos en la ofensiva.

En su debut en el Grupo F remontaron una desventaja de dos goles para empatar 3-3 ante Houston Dynamo, luego golearon a su vecino Los Angeles Galaxy por 6-2 y cerraron la fase con una igualada 2-2 ante Portland Timbers.

PSG se queda con la Copa de Francia gracias a gol de Neymar Leer más

Con el recién fichado Bradley Wright-Phillips como referencia en ataque, el técnico Bob Bradley se ha mostrado más preocupado por el rendimiento de su zaga.

"Estamos decepcionados de que todavía, en momentos clave defensivamente, no hemos podido despejar los balones. Hemos concedido demasiados goles", dijo el entrenador el jueves.

Seattle, por su lado, generó muchas dudas en su empate inicial 0-0 ante el San José Earthquakes del argentino Matías Almeyda y la derrota ante Chicago Fire (2-1) pero recuperó confianza con la goleada 3-0 ante Vancouver Whitecaps, con dianas de sus figuras Nicolás Lodeiro, Jordan Morris y Raúl Ruidíaz.