Ángel Ramírez: el barcelonista que nació, vive y trabaja con el club en el corazón

Ángel Ramírez es uno de esos hinchas que viven un sueño hecho realidad. Desde hace cinco años trabaja para el club de sus amores: Barcelona Sporting Club. Sin embargo a él lo une algo más que lo laboral, pues nació el 1 de mayo de 1996, el mismo día en que se fundó la institución (en 1925). Este año cumple 29, pero el Ídolo del Ecuador celebra 100.

- ¿Qué tal se le da cumplir años el mismo día que el equipo?

- La verdad que es increíble. Es algo diferente porque soy barcelonista desde muy pequeño, desde que mis familiares y amigos me llevaban al estadio. Antes celebraba en familia, siempre con temáticas de Barcelona. Ya de más grande, lo hacía en la tradicional marcha hacia el estadio con la barra. Ahora, trabajar en el club es un sueño cumplido y lo celebro en sesiones solemnes o asambleas. Mis cumpleaños siempre han girado en torno a Barcelona.

Ramírez lleva tatuado el escudo de Barcelona. JERSON RUIZ

Barcelona SC vs River Plate en Guayaquil: Fecha, horario y TV para la Libertadores Leer más

- ¿Nunca ha sido un ‘cumple’ normal, en familia por ejemplo?

- No, nunca, porque siempre cumplo con el club.

- ¿Tiene sus desventajas cumplir años el mismo día del equipo?

- Sí, los regalos me los dan antes o después. Desde la medianoche del 1 de mayo hasta que termina el día, lo celebro con la particularidad de que Barcelona siempre está presente.

- ¿Cuál fue el primer regalo que recibió relacionado con Barcelona?

- Fue una camiseta que me regaló mi papá. Hay una foto mía de pequeño haciendo cascaritas, con el uniforme completo: camiseta, short y polines.

- ¿Hubo algún regalo del equipo que alguna vez pidió y no le dieron?

- Siempre pedía ir al estadio, pero por mi edad no me llevaban. Ya a los 10 u 11 años pudieron hacerlo, y desde ahí no paré. Me encantaba ir, acompañado o solo, desde los 15.

- ¿Considera un logro estar en los 100 años del club?

- Sí, es algo que converso mucho con amigos y familiares. Vivir el centenario de Barcelona desde dentro del club y cumplir 29 años es algo muy especial para mí. Muy pocas personas tienen ese privilegio.

RELACIONADAS Barcelona SC goleó y celebró a lo grande su centenario con leyendas y música

- ¿Cómo se da que un hincha de Barcelona, que cumple años el mismo día del club, llegue a trabajar también en el equipo?

- (sonríe) Ni yo me lo explico. Son coincidencias que nadie se las cree o imagina. Ni yo. Pero me contactaron por redes sociales, porque ya trabajaba en medios de comunicación que cubrían al club. Me llamaron a una entrevista para el área de socios y les gustó mi perfil.

Con fuegos artificiales se recibió el 1 de mayo de 2025, fecha en la que Barcelona SC cumple 100 años. Carlos Klinger

¿Qué artículos deportivos se pueden traer desde Colombia por el puente de Rumichaca? Leer más

Ese mismo día, después de la entrevista, mientras estaba en un receso en la universidad, me llamaron para decirme que al día siguiente debía presentarme. No lo podía creer.

- ¿Se imaginó alguna vez tanta coincidencia?

- No, para nada. La emoción era tan grande que no quería irme del estadio. Cuando empecé a trabajar aquí, no quería salir; deseaba quedarme a vivir en el Monumental. La pasión por Barcelona ha sido parte de mí desde que era niño.

RELACIONADAS Barcelona SC goleó y celebró a lo grande su centenario con leyendas y música

- ¿Cómo va a pasar la fecha este año?

Celebrando en el estadio por supuesto con Barcelona; es espectacular. Si algún día me hubieran preguntado qué fecha elegiría para nacer, sería esta. Soy muy privilegiado y no hay mejor manera de vivirlo que siendo socio y formando parte de este club en su centenario.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!