Todos se preguntaban por qué el jugador ecuatoriano Ángel Mena, no estuvo presente en los partidos del Mundial de Qatar 2022, cuando el domingo 4 de junio se coronó campeón con El León FC de México de la Concachampions, junto a Byron Castillo. Él no se guardó nada y recordó lo que en realidad pasó en los encuentros que tuvo la Tri.

LEE TAMBIÉN: Barcelona: las sanciones que se preparan para los hinchas que increparon a jugadores

Barcelona: Alfaro Moreno demandará a quienes dejaron ingresar a hinchas a la sede Leer más

SOBRE SU PRESENCIA: "Fue un bajón anímico fuerte después del mundial el no tener participación, nunca hablé del tema, pero algo de lesión me dejó al margen y no puede tener la participación que quería".

TRANQUILIDAD: "Así es el fútbol, hay que aprender a convivir con todo, yo creo que una de las cosas que me propuse regresando fue volver a tener ese nivel al cual la gente estaba acostumbrado a ver, y fui agarrando bastante nivel a medida que fue transcurriendo el tiempo".

CAMPEÓN: "Me enfoqué bastante en este torneo (campeón Concacaf), era algo que lo buscaba, que se nos había hecho esquivo y lo importante es que conseguimos el objetivo que queríamos”, fue que dijo Ángel Mena en Fox Sport, después de flamear la bandera de Ecuador junto a Byron Castillo.