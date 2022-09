Luego del amistoso que Ecuador disputó ante Japón, el 27 de septiembre, en Alemania, el delantero Enner Valencia recibió duras críticas, en las redes sociales, por el gol que falló de penal ante los nipones.

Ecuador vs. Japón (0-0): No se rompió la sequía goleadora ni con un penal; Galíndez terminó siendo figura Leer más

Ante los comentarios negativos que ha recibido el ariete nacional, Ángel Mena salió en respaldo de su compañero de selección.

"Es un goleador. A todos nos pasa. Me ha pasado en su momento, me ha tocado errar. Es parte del fútbol. Es nuestro capitán y merece respeto, viene de una muy buena racha en su club y en mundiales ya ha demostrado que es nuestro goleador. Seguirá con la confianza de todos, acá todos nos apoyamos y eso no va a cambiar”, comentó Mena.

Sobre el balance que ha dejado la Tricolor en los dos últimos amistosos, previo al Mundial de Qatar, el jugador del León de México dijo que son muy altas.

“Las sensaciones son muy positivas ante selecciones que van a jugar el Mundial y que tienen características potentes. Nos quedamos muy conformes con lo realizado, pero repito que hay que ganar los partidos para analizarlos más tranquilos. Al final nos vamos contentos por el esfuerzo y el funcionamiento del equipo”.