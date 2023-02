Andy Murray, el nombre de la perseverancia

El crecimiento o alza de nivel en el tenista escocés de 35 años ya es un hecho. Luego de eliminar a Alexander Zverev y este jueves 23 de febrero a Alexander Muller, Andy Murray se mete en su primera semifinal de 2023 en el torneo ATP de Doha.

Fórmula 1: Baréin acoge la pretemporada más corta en el año más largo Leer más

Ocho meses tuvieron que transcurrir para que el actual # 70 del mundo tenga este pico de rendimiento que en las últimas temporadas se vio lastrado por un camino de lesiones y malos resultados.

“Estoy feliz, estoy volviendo a sentir sensaciones que no tenía desde hace mucho y eso es muy bueno. Quiero seguir jugando más allá del resultado, pero sin duda que avances como estos me dejan con muchas ganas de más”, precisó emocionado el tenista que no alcanza una final desde el año pasado en Stuttgart y Sdyney, donde perdió, y que no logra un título desde que venció en Amberes en el 2019.

Este viernes 24 Murray se enfrentará al checo Jiri Lehecka que protagonizó la sorpresa de la sesión al eliminar al primer favorito, el ruso Andrey Rublev, campeón en el 2020, por 4-6, 6-4 y 6-3.

Reconocido por llegar a ser # 1 del Ranking ATP en noviembre de 2016, Murray se mantuvo en su momento en ese puesto durante 41 semanas, pasando a ser el décimo cuarto jugador en la historia en conseguir esa cantidad de semanas totales en ese puesto del escalafón.

Este jueves 23, el nacido en Glasgow venció por 4-6, 6-1 y 6-2 al francés Muller (# 170 ATP), resultado que a su vez se verá reflejado la semana entrante cuando el lunes ascienda al puesto 50.

NBA: Los Hawks despidieron al técnico Nate McMillan Leer más

Con 35 años y una cadera de metal, Andy da muestras que continúa jugando partidos largos con frecuencia en las primeras etapas. Y es que ya en Doha, el lunes, salvó tres puntos de partido antes de ganar en tiebreak de tercer set para vencer al italiano Lorenzo Sonego.

Al ex número 1 del mundo lo sostiene una sólida historia en Qatar, ya que ganó el título dos veces y terminó como subcampeón dos veces. Y ahora vuelve a estar a la altura.

Las apuestas están sobre la mesa. El escocés, distanciado ya del nivel de juego que lo llevó a ganar el torneo de Doha en el 2008 y 2009 y en ser finalista en el 2007, superado por el croata Ivan Ljubicic, y 2017, batido por Novak Djokovic, busca su primera final, algo que le serviría de muchísimo empuje.