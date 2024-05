Andrés Guschmer: “No tenemos injerencia en el proyecto del estadio Atahualpa”

El Ministro del Deporte señaló que el Gobierno no tiene responsabilidad administrativa ni financiera en frustrada iniciativa

La negativa a la firma de un convenio para el proyecto de remodelación del estadio Olímpico Atahualpa, por parte de los dirigentes de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), dueña del escenario, provocó la reacción del ministro del Deporte, Andrés Guschmer.

El funcionario descartó la injerencia del Gobierno del presidente Daniel Noboa en la negociación entre la CDP y el Grupo Promotor Nuevo Atahualpa, encabezado por la empresa colombiana Gecar.

Lea también: Estadio Atahualpa, sin proyecto ni acuerdo para su renovación

Jairón Charcopa responde con goles el ser titular en Liga de Quito Leer más

“Acá no hay un solo dólar de los ecuatorianos. También leí por allí que se hablaba del presidente Daniel Noboa. Acá nosotros no tenemos ninguna injerencia, no hay ninguna responsabilidad administrativa, peor aún financiera”, aclaró Guschmer.

Añadió que “el único interés que podemos tener es dar acompañamiento a una inversión en el país. No solamente es el estadio en sí, sino todo lo que genera una inversión de cientos de millones de dólares como puede ser la reconstrucción del Atahualpa”.

Ante la suspensión de la presentación del proyecto, el funcionario espera que “esta negociación, que lleva ya algunos años entre CDP y el consorcio internacional, pueda darse, porque nosotros vamos a apoyar a los organismos que quieran fortalecer el proyecto Copa América”.

El estadio Atahualpa no ha logrado ser modernizado. ARCHIVO / EXPRESO

Guschmer contó que el consorcio internacional que negocia directamente con CDP el proceso de licitación del estadio Atahualpa, se presentó en el Palacio de Carondelet para darles detalles de las conversaciones. “Nos manifestaron que ellos tenían la intención de invertir no solo en el Atahualpa, sino en algunos otros estadios”, señaló el ministro.

La información fue transmitida a otros organismos y alcaldías que son dueños de estadios, como el Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, el Nueve de Mayo de Machala o el Reales Tamarindos de Portoviejo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!