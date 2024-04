Estadio Atahualpa, sin proyecto ni acuerdo para su renovación

Convenio para modernizar el Coloso del Batán no pasó. Dirigentes de la Concentración Deportiva de Pichincha no lo conocían

El plan era forzado y generaba dudas. La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) invitó a los medios a una rueda de prensa, a realizarse la mañana del martes 30 de abril, para el “inicio del proyecto Nuevo Estadio Olímpico Atahualpa”, a la cual iba a asistir el presidente de la República, Daniel Noboa, según confirmaron desde el ente provincial.

Pero el acto se canceló en la víspera por desacuerdos en la interna de la CDP y, además, según pudo conocer EXPRESO, no existía ningún proyecto para obras en el Coloso del Batán. Estaba prevista la firma de un acuerdo entre la CDP y el Grupo Promotor Nuevo Atahualpa, encabezado por la empresa colombiana Gecar.

El anuncio se iba a enmarcar en el proyecto de postulación de Ecuador para ser sede de la Copa América 2028. “Eso implica todo un proceso de construcción de un documento de un dossier, ver las voluntades políticas y, sobre todo, evaluar los escenarios deportivos”, explicó a este medio el viceministro del Deporte, Alejandro Sáenz.

El interés del Gobierno en involucrarse en el proyecto del Atahualpa se dio a través de una carta de la Cancillería. Se pidió a la CDP conocer cómo se encontraba el proceso de ofertas para la reconstrucción del estadio y empezaron mesas de diálogo con los distintos organismos involucrados, proponiendo al Grupo Promotor encabezado por Gecar.

Tras varias semanas de reuniones, desde que la cartera del Deporte fue asumida por Andrés Guschmer, finalmente, llegaron a un acuerdo con los directivos de la CDP y todo estaba listo para el anuncio.

Pero el directorio del ente provincial, encabezado por Miguel Ángel Pavón, pasó por alto a los dirigentes de las asociaciones por deporte que conforman el organismo. Ese error provocaría que no se firme ningún convenio.

Las dudas sobre el proyecto del nuevo Atahualpa fueron la tónica en la reunión del directorio de la CDP. GRANASA

El problema surgió el viernes 26 de abril cuando se filtró un documento con el supuesto contenido del acuerdo a firmar entre la CDP y el Grupo Promotor Nuevo Atahualpa. Ante el reclamo por parte de los dirigentes por conocer detalles del proyecto, el organismo decidió convocar a un Consejo Ejecutivo la noche del lunes 29, en el que, apenas en ese momento, los representantes de las asociaciones pudieron conocer de qué se trataba el proyecto.

A la reunión acudió el viceministro del Deporte, Alejandro Sáenz, así como Daniela Almeida, delegada del presidente de la República, quien tomó la palabra para expresar que “el interés del Gobierno es poder postular para la Copa América de 2028” y que su presencia servía para “ratificar el apoyo que desde el Gobierno puedan requerir para llegar a construir este proyecto”.

La palabra pasó a Germán Castro, representante de Gecar, la empresa que reconstruyó, por ejemplo, El Campín de Bogotá. El colombiano fue claro al presentar la idea del nuevo Atahualpa y reiteró que no se ha diseñado nada todavía, que está en cero. No existen estudios de prefactibilidad, ni de suelos ni de estructura; menos aún de mercado, corrida financiera o tasa de retorno para la CDP.

Toda esa información generó aún más desconcierto en los dirigentes, pues no entendían cómo se iba a presentar un proyecto y firmar un acuerdo sin existir el mismo. Mientras tanto, el empresario se esforzaba en explicar que sin los estudios previos no se puede saber en qué términos se dará el proyecto. “No sabemos cuánto va a costar, porque no sabemos si aguanta una remodelación o necesita ser demolido”, dijo, por ejemplo, el colombiano.

Lo que acrecentó las dudas en los dirigentes fue que no se llegó a aclarar qué implicación tendría para la CDP la firma del convenio en cuanto a compromisos económicos con el grupo empresarial.

Las respuestas no fueron suficientes para los dirigentes, la mayoría quería conocer el texto del acuerdo, pero el administrador del organismo, Rodrigo Borja, les aseguró que el mismo se encontraba en construcción, a pesar de que al otro día se iba a dar la firma.

Los directivos no dieron luz verde a que se firme el acuerdo. “Nosotros no nos oponemos, estamos reclamando porque se saltaron los procesos. Nos invitan para la firma de un convenio, pero, ¿qué van a firmar?, eso no sabemos”, expresó Danny Patiño, dirigente de la Liga Cantonal San Miguel de Los Bancos.

Sin consenso, la reunión acabó con los empresarios y delegados del Ministerio del Deporte retirándose de la sala y, de paso, de la Comisión Pro Estadio que habían conformado. No hubo acuerdo y ahora se trabajará, según comunicó la CDP al suspender la rueda de prensa, en un nuevo modelo que incluya las posturas de todos sus actores internos.

