Sus días como deportista activo de alto rendimiento están contados. De conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, serán los últimos del marchista ecuatoriano Andrés Chocho, campeón sudamericano, panamericano y de varios Juegos del ciclo olímpico en la mayoría de distancias: 50, 35 y 20 kilómetros.

Glenda Morejón: "“Pensé en retirarme después de Tokio” Leer más

Con 39 años, casi 20 de ellos dedicados al deporte, el cuencano fija su adiós de las pistas no con pena, ni tristeza, sino más bien con satisfacción y mucha expectativa, ya que actualmente comparte la actividad con la de entrenador de un grupo de deportistas, entre los que ya hay tres clasificados a Juegos Olímpicos: la peruana Kimberly García (actual campeona mundial y líder del ranking mundial en 20 y 35 km), la brasileña Erica Rocha, su también esposa, y el cuencano Daniel Pintado.

En conversación con medios de comunicación cuencanos, Chocho aseguró que no se ve “más allá de los Juegos de París 2024”. “Espero que sea París y no antes, pero bueno estamos analizando, yendo paso a paso. Estoy casi en los 40 años y no me puedo hacer planes a largo plazo, soy realista”, precisó el andarín.

Aunque es marchista de larga distancia, para poder cumplir su objetivo de competir en París, Andrés deberá “pelear” por clasificar en 20 km, ya que el resto de categorías fueron eliminadas. Primero desapareció la de 50 km, donde era especialista, y en el Mundial de Budapest, en agosto, se exterminará la prueba de 35 km, para dar paso al maratón de relevos mixto.

El cuencano entrena a seis marchistas, varios de ellos en el top mundial. Cortesía

Sobre la transición, dice, no será complicada, ya que él doblaba la prueba. Incluso ya tuvo dos competencias en 20 km durante el primer semestre del año y sumará una tercera en 35 km en el Mundial de Hungría. Sin embargo, sí considera la marca que debe imponer como exigente: 1 hora, 20 minutos y 10 segundos. Lo más cercano que estuvo de ella fue en el Mundial por Equipos en Roma 2016, donde cronometró 1h20m07s. Entonces tenía 33 años.

Cambio de sede en Juegos Bolivarianos 2025 genera malestar en la marcha tricolor Leer más

“Obviamente, nos va a costar más ahora (tendrá 40), pero hay mucha experiencia con la que se puede jugar”, precisó.

De los ecuatorianos que aspiran a ir a Juegos Olímpicos en la distancia ya hay dos dentro: Daniel Pintado (1h19m05s) y el quiteño David Hurtado (1h19m24s), mientras que el lojano Jordy Jiménez se apunta para completar el tridente, pero Chocho no pierde la esperanza.

“No me veo luego de París, para nada. Creo que estos serían mis últimos eventos y, como digo, disfrutando este proceso que ha sido muy diferente, muy largo y duro en ciertos períodos, pero increíble en estos últimos años”.

Formar marchistas es algo que Chocho lleva en las venas. Su padre, quien falleció hace poco, lo era y él seguirá el legado. Entrena a varios top mundial, pese a ello Andrés le suma a ello el rol de papá. Desde 2022 es papá de Kylian, el hijo que procreó con Érica Rocha, hoy también su dirigida y esposa.