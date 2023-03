Todo fue que cruzó la línea de llegada, caminó a un costado y se acuclilló para taparse la cara con ambas manos. Aún agitada, a Anahí Suárez el cansancio se le mezcló con las lágrimas al escuchar que los 51 segundos, con 95 centésimas cronometrados en los 400 metros planos del Nacional de Velocidad, Vallas y Relevos, se convertían el sábado 4 de marzo pasado en nuevo récord local. Era su primera competencia de la temporada.

Suárez explica que “por muy insignificante que parezca” bajar 1 segundo o siquiera centésimas, para un atleta significa mucho, y en su caso ella lo intentó hacer en el Sudamericano del año pasado, pero no lo consiguió. Ahora saldó su cuenta, y por partida doble.

La deportista federada por Concentración Deportiva de Pichincha fue una de las protagonistas del torneo que el fin de semana se disputó en Quito, donde no solo se llevó el oro de los 400 metros con récord nacional, sino que este domingo, en los 200 m (su especialidad), también subió al podio con medalla de bronce. Lo curioso de todo es que la deportista tricolor compitió lesionada.

“Fui contra todo pronóstico. El doctor me prohibió competir, me hago responsable por haber desobedecido, ya que tenía un esguince de tobillo de 0.5 centímetros, pero sentía que podía y finalmente pude. El dolor no me venció”, dijo Suárez al final de la competencia.

Una de las principales velocistas del país justifica su “rebeldía” en que ha venido trabajando para esto. “Tengo los objetivos claros y si tengo que irme contra todo para lograr lo que quiero, lo haré”, precisó Suárez, quien el domingo también recibió la recomendación de su entrenador de no correr los 200 m planos que también hizo y donde fue finalmente medalla de bronce al ubicarse tercera.

La velocista en el podio de los 400 m planos del Nacional de Velocidad, Vallas y Relevos Cortesía

“Las cargas intensas ya se vienen. Luego de esto pararé un poco para recuperarme porque estoy por empezar la temporada en Europa que será muy intensa y quiero lograr grandes cosas”, precisó Anahí, cuyo objetivo es bajar la marca de 51.95 segundos a 51 para poder aspirar a una nueva clasificación a Juegos Olímpicos el año entrante, en París.

“Esperé mucho por esto. Estoy feliz y agradecida con Dios. Ahora el objetivo es hacer la marca para Juegos Olímpicos y el Mundial, en Europa. Los 51.95 aún no me sirven, pero estoy muy cerca”, dijo emocionada con una sonrisa Suárez.

El balance para la tricolor en el Nacional de Velocidad, Vallas y Relevos que se disputó en la pista de Los Chasquis, en Quito, fue los 51.95 en los 400 metros planos. Antes su mejor marca era de 52.24 segundos, registro establecido en los Juegos Sudamericanos que se disputaron en Asunción, Paraguay, a fines de la temporada pasada.

Actualmente, de acuerdo a los registros la marca para los Juegos Olímpicos París 2024 en la distancia donde Anahí rompió el récord es de 48,25.