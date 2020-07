Amor al fútbol, más allá de la cédula

Idas y vueltas al deporte profesional, activos hasta después de los 40 años pero ya planificando su nueva vida, siempre alrededor del deporte que más les gusta. Cinco historias con un denominador común: la edad nunca fue impedimento para estar en una cancha en la alta competencia.

Carlos Tenorio con la camiseta del Atlético Saquisilí en el 2018. Este fue el último club del Demoledor. Cortesía

Carlos Tenorio: “Respeté los códigos del entrenamiento invisible”

La última camiseta que se puso fue la del Saquisilí. Tenía 39 años y se sentía con mucha fuerza, debido a que siempre se cuidó. Pero aclara que fue para dar una mano a su amigo Marcos ‘Lulú’ Castillo, quien estaba al frente del club. “Jugué unos 20 minutos y de ahí no pude seguir, ya estaba en otra cosa”.

Para él, su última camiseta fue la de Liga de Quito. Tenorio dejó de jugar profesionalmente porque entendió que mientras alargaba su carrera deportiva, su tiempo para los otros proyectos se reducía. De todas maneras, sigue ligado. Forma parte del grupo de exmundialistas que visita diferentes ciudades, haciendo partidos de exhibición. Tiene un chat con todas “las viejas glorias”. Allí se organizaban para esos encuentros. Ahora ese proyecto está pausado por la pandemia.

Lo que no se ha detenido es su preparación para la nueva vida: el marketing deportivo. Está terminando esa carrera, junto con Educación Física. En un futuro quiere ser director deportivo o presidente de un club. De paso, prepara dos proyectos grandes: la creación de un complejo deportivo en Esmeraldas y el lanzamiento de su propia marca deportiva. En lo primero quiere ofrecer a la juventud de su tierra natal un espacio para dedicarse al deporte. En el segundo, aspira a conseguir grandes mercados bajo la firma Carlos Tenorio 21.

Iván Kaviedes en un gol de chilena que le marcó al Barcelona, cuando jugaba en el Valladolid español. archivo

Iván Kaviedes: “Retomo un sueño, un mensaje de hace 19 años”

Iván Kaviedes vuelve a los 42 años. Jugará en el Aviced, de la segunda categoría del Azuay. Tomó esta decisión por dos razones: el momento que vive y la Explosión Azul.

“Todos saben que estoy en un proceso de recuperación, voy para dos años. Además, esto de la pandemia debería llevarnos a todos a retomar sueños perdidos o metas no cumplidas. En mi caso, la referencia es llegar a la Explosión Azul”, dijo.

Esa idea nació de una conversación virtual con integrantes de “la vieja guardia de la Boca del Pozo”. Uno de los participantes le dijo que ahora ya era imposible que vuelva a jugar. Pero Kaviedes asegura que lo imposible solo cuesta un poco más. “Recordé la frase que puse en la camiseta el día que hice el gol de la clasificación al mundial: si eres pequeño sueña, si eres grande no dejes de hacerlo. Ese mensaje es para mí, 19 años después”.

Así, la meta fue entrenar por seis meses, jugar 20 minutos y marcar un gol. “Empezó así. Pero entonces tenía 10 kilos de exceso de peso, me dolía la espalda y cosas de ese tipo. Luego empecé a bajar, en un mes perdí seis kilos, me cuidé en las comidas y me sentí mejor”, contó.

En ese momento apareció Aviced. Los directivos del equipo son sus amigos, le gustó la oferta y firmó con ellos para esta campaña.

Luis Fernando Fernández en Aucas, su último club. El golero se mantiene en actividad. Archivo

Luis Fernando Fernández: “Tengo mucho para dar en la cancha”

Luis Fernando Fernández salió de Aucas durante la paralización del torneo por la pandemia. A sus 42 años sigue buscando la posibilidad de fichar por un nuevo club y demostrar que tiene mucho para aportar. Se siente motivado para seguir. Físicamente está al tope y a su favor juega que nunca tuvo una lesión fuerte. Además, su entrenamiento invisible ha sido impecable.

La carrera de un futbolista es demandante. Todos estos años pasó mucho tiempo en concentraciones, viajes y entrenamientos, sacrificando el tiempo de su hogar. A pesar de ello, su familia es la que más le impulsa para que siga en la alta competencia. Por ahora está disfrutando de un descanso. Pero también sigue estudiando. En diciembre terminará la carrera de gerencia deportiva. A la par está preparándose para convertirse en agente de jugadores. “No me veo en un futuro en cancha. Espero fortalecerme en lo que estoy estudiando. Lo primordial es tener una gran visión para el jugador que viene de abajo, que se desempeñe bien en lo futbolístico y lo personal. Hay que trabajar mucho en la cabeza del jugador”.

Christian Castro, cuando vestía la camiseta del Macará. Cortesía

Christian Castro: “Nunca me han pintado la cara”

A sus 42 años, Christian Castro jugará en segunda categoría. El Universitario de Píllaro le contactó, a pesar de que se retiró en 2019. Asegura que está listo para el reto porque siempre se cuidó.

En los últimos campeonatos algunos ya le molestaban por su edad. “De cariño ya me decían viejito. Eso sí, con respeto. Doy alegría en los grupos, confianza a los juveniles, pero me hago respetar”.

Castro es lateral, un puesto que necesita de mucho desgaste, pero él se siente entero. “En las pruebas físicas, hasta el último, siempre fui de los tres mejores”. Además, en lo futbolístico cumplió. “No me pintaron la cara. Me enfrenté a jóvenes como Joao Rojas, Fernando Guerrero, los hermanos Julio y no he tenido inconvenientes”.

Castro ya tiene el título de director técnico y también tiene dos empresas: CRH2 Sport Equipment y CC Electrodomésticos. Además, su hijo está siguiendo sus pasos en Independiente del Valle.

Nicolás Asencio aportó con su experiencia años atrás a Toreros, equipo filial de Barcelona. Archivo

Nicolás Asencio: “Todavía siento ilusión por el juego”

Nicolás Asencio jugó en 2016 en Toreros, con 41 años. Lo hizo con espíritu amateur. “No tenía sueldo, lo hice por transmitir la experiencia a los muchachos”.

Entonces, trabajaba como coordinador en Barcelona. Jugó solo el torneo de Guayaquil, donde anotó cinco goles y quedó campeón. Por sus responsabilidades ya no pudo seguir en el torneo nacional. De ese paso le queda un grato recuerdo. Pero también la certeza de que el tiempo te va mostrando el camino. “Me sentía bien en el equipo, pero ya había que entrenar todos los días porque los chicos jóvenes vienen con fuerza y uno pierde la velocidad física. Y ahí se da la diferencia, los chicos son más explosivos y el fútbol es mucho más físico”.

Ahora el gerente deportivo del Guayaquil Sport. Y antes de la pandemia se dedicaba a jugar en torneos amateurs. “Todavía juego los fines de semana, tengo la ilusión del sábado, del domingo. Estoy agradecido por seguir jugando al fútbol y disfrutarlo en la cancha porque es algo emocionante”.