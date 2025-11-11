Amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre que no debes perderte

Selecciones como Brasil, Argentina, España o Francia tienen acción en la Fecha FIFA. Ecuador también tiene dos juegos

La cita internacional de noviembre de 2025 describe un mapa de amistosos donde varias selecciones buscan calibrarse con rivales sólidos o de diferentes confederaciones como es el caso de Brasil, Argentina o Ecuador, y también de encuentros clasificatorios al Mundial 2026.

Entre los juegos de preparación, Brasil tendrá dos pruebas ante equipos africanos en busca de consolidar la idea de juego del técnico Carlo Ancelotti. Medirá a Senegal (15 de noviembre) y a Túnez (18 de noviembre), en Londres y Lille.

Argentina, por su parte, se enfrentará a Angola, el 14 de noviembre, en duelo que marcará el estreno de la camiseta que utilizará en el Mundial 2026. Jugará en África como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo, y en un encuentro que su similar de Angola lo ha gestionado como partido-estrella.

En cuanto a las eliminatorias europeas, España visitará a Georgia (15 noviembre) en busca de consolidar el liderato del grupo E. Su siguiente duelo será en casa, ante Turquía (18 de noviembre), su principal rival por el boleto a la cita mundial.

Francia, en cambio, recibirá a Ucrania (13 de noviembre) en un partido clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial. los franceses lideran el grupo D con 10 puntos, escoltados por los ucranianos con 7 unidades.

El segundo rival de Francia será Arzerbaiyán, que es colista de la serie. El encuentro se disputará el 16 de noviembre en el estadio Tofiq Behramov, donde los galos podrían sellar el boleto a la Copa del Mundo.

Ecuador entra en acción

La Tricolor se prepara para enfrentar a Canadá y Nueva Zelanda. @LaTri

En cuanto a Ecuador, tiene programados dos juegos preparatorios. El primero será el jueves 13 de noviembre ante Canadá, en Toronto, mientras que el jueves 18 de noviembre enfrentará a Nueva Zelanda en Nueva Jersey.

Estos juegos serán claves para la Tricolor en su objetivo de mantenerse en el ranking FIFA en la zona que da acceso al bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026, previsto para el 5 de diciembre.

