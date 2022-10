El amistoso que la selección de Ecuador tiene previsto disputar ante su similar de Irak, el próximo 12 de noviembre, en España, podría quedar suspendido.

Gustavo Alfaro, estratega de la Tricolor, manifestó que habría esta posibilidad de no jugar dicho encuentro, en caso de que no llegue a completar al menos 16 jugadores.

"Más allá de que esté anunciado el partido, va a depender de la cantidad de jugadores que podamos contar. Si no contamos con la cantidad mínima de 16, 17, 18 jugadores es difícil poder hacerlo, porque la verdad no quisiera llevar jugadores que no vayan a la Copa del Mundo. Y en ese sentido estamos esperando, porque los jugadores de Europa no los vamos a poder contar hasta después del 13 (noviembre)", afirmó el DT argentino en una entrevista con DirecTv.

Para recordar, varias ligas europeas jugarán hasta el 13 de noviembre y por ello la selección nacional no podrá contar con una gran parte de seleccionados.

Sobre las finales de la LigaPro, que se disputarán el 6 y 13 de noviembre, entre Barcelona y Aucas, Alfaro reveló que le habría gustado que estas se jueguen antes.

“Lo vamos a tener tarde (final LigaPro), en su momento esto lo trasladé hace quince días, si no había la posibilidad de adelantar la final de lo que es el fútbol ecuatoriano. Lo más aconsejable habría sido jugarlas antes”.