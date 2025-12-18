Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

LINDA WEB
Claro Sports transmitirá en exclusiva y sin costo adicional los próximos Juegos Olímpicos para audiencias de LatinoaméricaCortesía

América Móvil y Claro Sports llevarán los Juegos Olímpicos a toda Latinoamérica

La compañía refuerza su alianza con el COI y llevará los Juegos Olímpicos a Latinoamérica sin costo adicional para usuarios

América Móvil, a través de Claro Sports, será la encargada de llevar la emoción de los Juegos Olímpicos a millones de personas en Latinoamérica, gracias a un acuerdo estratégico con el Comité Olímpico Internacional (COI) que le otorga los derechos de transmisión de varias ediciones del evento deportivo más importante del mundo.

Este convenio convierte a América Móvil en titular de los derechos de medios para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos de Invierno French Alps 2030 y los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollen en ese mismo periodo.

Amor sobre ruedas

Amor sobre Ruedas beneficia a 350 familias con alimentos, juguetes y contención

Leer más

El alcance de esta alianza incluye a países como Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, así como naciones de Centroamérica y el Caribe, garantizando una cobertura amplia y sostenida del movimiento olímpico en la región.

Derechos exclusivos y cobertura integral

A través de este acuerdo, América Móvil obtiene derechos exclusivos de transmisión en Pay-TV y plataformas digitales, lo que permitirá a Claro y Claro Sports ofrecer la totalidad de las competencias, contenidos especiales y experiencias innovadoras que acerquen al público al espíritu olímpico.

Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión Ejecutiva del COI, destacó la importancia de esta alianza:

“Estamos encantados de extender nuestra cooperación para asegurar una cobertura amplia y consistente de los Juegos Olímpicos en la región. América Móvil es un socio sólido y confiamos en que ofrecerá una experiencia de primer nivel a los aficionados”.

Por su parte, Arturo Elías Ayub, CEO de AMX Contenido, señaló que el objetivo es seguir acercando el deporte a las audiencias latinoamericanas:

RELACIONADAS

“Estamos comprometidos con ofrecer experiencias innovadoras que conecten a los aficionados con el esfuerzo y la pasión de los atletas. Los Juegos Olímpicos representan lo mejor del espíritu humano y queremos que nuestros usuarios vivan esa emoción”.

Claro Sports, referente del olimpismo regional

Claro Sports inició su recorrido olímpico en Sochi 2014 y, desde entonces, se ha consolidado como un referente continental en la cobertura de grandes eventos deportivos. Su propuesta combina producción de alta calidad, narrativas especializadas y un equipo de comentaristas y analistas con amplia trayectoria.

Con este nuevo acuerdo, la señal continuará fortaleciendo su posicionamiento como la casa del olimpismo en Latinoamérica, ampliando el acceso a las historias, competencias y protagonistas de los Juegos.

Sin costo adicional para los usuarios

Uno de los puntos destacados de esta alianza es que la cobertura olímpica estará disponible sin costo adicional para los usuarios, reafirmando el compromiso de América Móvil y Claro de ofrecer entretenimiento de calidad y accesible.

De esta manera, Claro Sports seguirá impulsando la innovación en la transmisión deportiva y ampliando el alcance del movimiento olímpico en la región, tal como lo ha hecho desde el inicio de su relación con el COI en 2014.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Liga de Quito vs. Católica: canal, hora y dónde ver EN VIVO | Final Copa Ecuador 2025

  2. “Si no hay permiso, habrá nombres”: Álvarez lanza ultimátum por la Terminal Costa

  3. América Móvil y Claro Sports llevarán los Juegos Olímpicos a toda Latinoamérica

  4. Ecuador declara emergencia fitosanaria en banano, tras confirmar fusarium

  5. Judicatura pide sustanciar suspensión preventiva de Ivonne Núñez por error judicial

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4

  2. Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024

  3. Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

  4. Politécnica Nacional desvincula al profesor ocasional Fabián Calero

  5. Cambios en Fiscalía afectan a la unidad de crimen organizado; Toainga va a Machachi

Te recomendamos