América Móvil y Claro Sports llevarán los Juegos Olímpicos a toda Latinoamérica

La compañía refuerza su alianza con el COI y llevará los Juegos Olímpicos a Latinoamérica sin costo adicional para usuarios

Claro Sports transmitirá en exclusiva y sin costo adicional los próximos Juegos Olímpicos para audiencias de Latinoamérica

América Móvil, a través de Claro Sports, será la encargada de llevar la emoción de los Juegos Olímpicos a millones de personas en Latinoamérica, gracias a un acuerdo estratégico con el Comité Olímpico Internacional (COI) que le otorga los derechos de transmisión de varias ediciones del evento deportivo más importante del mundo.

Este convenio convierte a América Móvil en titular de los derechos de medios para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos de Invierno French Alps 2030 y los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollen en ese mismo periodo.

El alcance de esta alianza incluye a países como Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, así como naciones de Centroamérica y el Caribe, garantizando una cobertura amplia y sostenida del movimiento olímpico en la región.

Derechos exclusivos y cobertura integral

A través de este acuerdo, América Móvil obtiene derechos exclusivos de transmisión en Pay-TV y plataformas digitales, lo que permitirá a Claro y Claro Sports ofrecer la totalidad de las competencias, contenidos especiales y experiencias innovadoras que acerquen al público al espíritu olímpico.

Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión Ejecutiva del COI, destacó la importancia de esta alianza:

“Estamos encantados de extender nuestra cooperación para asegurar una cobertura amplia y consistente de los Juegos Olímpicos en la región. América Móvil es un socio sólido y confiamos en que ofrecerá una experiencia de primer nivel a los aficionados”.

Por su parte, Arturo Elías Ayub, CEO de AMX Contenido, señaló que el objetivo es seguir acercando el deporte a las audiencias latinoamericanas:

“Estamos comprometidos con ofrecer experiencias innovadoras que conecten a los aficionados con el esfuerzo y la pasión de los atletas. Los Juegos Olímpicos representan lo mejor del espíritu humano y queremos que nuestros usuarios vivan esa emoción”.

Claro Sports, referente del olimpismo regional

Claro Sports inició su recorrido olímpico en Sochi 2014 y, desde entonces, se ha consolidado como un referente continental en la cobertura de grandes eventos deportivos. Su propuesta combina producción de alta calidad, narrativas especializadas y un equipo de comentaristas y analistas con amplia trayectoria.

Con este nuevo acuerdo, la señal continuará fortaleciendo su posicionamiento como la casa del olimpismo en Latinoamérica, ampliando el acceso a las historias, competencias y protagonistas de los Juegos.

Sin costo adicional para los usuarios

Uno de los puntos destacados de esta alianza es que la cobertura olímpica estará disponible sin costo adicional para los usuarios, reafirmando el compromiso de América Móvil y Claro de ofrecer entretenimiento de calidad y accesible.

De esta manera, Claro Sports seguirá impulsando la innovación en la transmisión deportiva y ampliando el alcance del movimiento olímpico en la región, tal como lo ha hecho desde el inicio de su relación con el COI en 2014.

