Barcelona: Jonatan Álvez, mucha entrega, poca disciplina

Los dos tantos y una asistencia que Jonatan Álvez registra esta temporada con Barcelona, y el derroche físico que muestra en la cancha caen por ‘goleada’ ante la serie de escándalos en los que se ha visto envuelto el delantero uruguayo.

Y es que la segunda experiencia del Loco con la camiseta amarilla está muy distante de lo que mostró entre 2016 y 2018, periodo en el que disputó 88 partidos (nacionales e internacionales), en los que anotó 88 goles y aportó con 12 asistencias.

Los seres humanos estamos propensos a cometer errores y dentro de la calentura de un partido a veces reaccionamos mal Víctor Montoya, exjugador de Barcelona

De 32 años, el presente del ofensivo charrúa abre un debate en la opinión pública. Hay quienes consideran que su derroche físico compensa la falta de gol que muestra en 2020. Otros afirman que el costo- beneficio de Álvez no le deja buenos réditos a la institución.

Hace un par de semanas el argentino Fabián Bustos, entrenador de Barcelona, afirmó que tiene la fórmula para lidear con el fuerte temperamento del delantero, cuyo historial de indisciplina es ampliamente conocido, tanto en Barcelona como en: Liga de Quito, Junior (Colombia) e Internacional (Brasil), sus últimos cuadros.

Con los toreros tiene antecedentes de peleas con el técnico Guillermo Almada, además de sus compañeros Darío Aimar y Christian Alemán, con golpes de puños incluidos.

Álvez siempre ha sido indisciplinado, pero ahora resulta más notorio porque no hace goles. Amigos colombianos me dicen que en Junior era igual Víctor Pincay, hincha de Barcelona

En marzo de 2016 Carlos Alfaro Moreno, entonces vicepresidente de Barcelona, lo calificó como “loco lindo”, asegurando que su braveza contagia a los demás”, y que él prefiere a un deportista con esas características por sobre aquellos que no transmiten nada.

“Lo noté muy molesto cuando fue reemplazado por un juvenil (Santiago Micolta) en el partido ante Liga de Quito. También me enteré que tuvo un altercado en un entrenamiento y por eso no estuvo frente a Olmedo. Soy de las personas que creen que cuando un ser humano comete un error no hay que señalarlo, porque uno no sabe lo que está pasando con esa persona, si está pasando por momentos duros, un problema familiar, etc. Jonatan Álvez es un jugador que le ha dado mucho a Barcelona con su entrega en los partidos, anotó goles importantes y estoy seguro que él no va a querer perjudicar a la institución”, le dijo a EXPRESO Víctor Montoya, exdefensa del Ídolo, quien espera que esto no le pase factura al club a final de la presente temporada.

Víctor Pincay, coordinador de la barra Séctima Oscura de Nueva York, compara el caso del Loco con el de Diego Maradona. “Cuando un jugador responde en la cancha, todo le perdonan. Ahora vemos a un Álvez que la pelea, la lucha, pero no está concentrado. Por suerte su contrato se termina el próximo mes y estoy seguro que no seguirá en 2021”.

ANTECEDENTES

- Agosto de 2017, Álvez falló un penalti ante Clan Juvenil en Quito. El técnico Guillermo Almada lo reemplazó. El futbolista lo insultó, e incluso amenazó con agredirlo. La intervención de sus compañeros calmó el asunto.

- Julio de 2020. Sorprende la ausencia de Álvez en un partido amistoso ante Guayaquil City. Luego se supo que el polémico delantero uruguayo se negó a efectuarse la prueba COVID ordenada por la LigaPro.

- Esta semana el Loco llegó tarde a un entrenamiento, previo al partido ante Olmedo. El técnico Fabián Bustos no lo incluyó en la lista de concentrados. Otra versión señala que tuvo un altercado con un compañero.